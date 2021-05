Judecata din urmă

de Cristian Bodnărescu

Plin de viaţă se întoarse

De la vânătoarea mare,

În castel cu moarte morse

Prinţul fără asemănare.

E stăpân pe-a lui pădure

Zilnic curmă multe vieţi,

Urşii cad de gloanţe dure

Mor şi mii de porci mistreţi.

Păsările vin de-a valma

Stau pe mobilă împăiate,

Doar el este la cârma

Pădurii cele blestemate.

Nobilă este a lui familie

Cu nume de un mileniu,

Suveranii vin cu miile

Să-i laude al său geniu.

Într-o zi nu a mai ieşit

Din salonul impetuos,

Prinţul într-adevăr a murit

Zăcând în sicriu aspectuos.

Chiar şi- atunci s-a ridicat

Să intre primul în sala mare,

Dar la rând a fost aşezat

Aşteptând puternica strigare.

“Eu sunt cel mai mare Prinţ

Cu distincţii de la preşedinţi,

Vreau să ies din acest labirint

Ofer întreg sacul de arginţi.”

“Al tău nume nu-l cunosc

Din atâtea mii de veacuri,

Nici nu pot să mă opresc

Fără să judec ale tale jocuri.

Distincţiile ţi s-au sfărâmat

Sunt doar pulbere-n pământ,

Niciun preşedinte nu ţi-a dat

Vreun sfat bun la ceasul Sfânt.”

“Dar sunt mare, am averi

Păduri vechi am moştenit,

Am mers zilnic pe cărări

Pasul nu mi l-am oprit.

Demnitari ce au venit

Să-mi aducă doar laude,

Animalele au poposit

Toţi eram ca nişte rude.”

“Aici ai sufletul damnat,

Nu-ţi văd nicio decoraţie

Dar copaci tu ai plantat,

Să moşteneşti o avuţie?

Un prinţ pe slabi slujeşte

Iubind animale şi oameni,

Numele-ţi în van păleşte

Gând bun nu-ţi dă nimeni.

Pe animale-ai omorât

Sufletele lor te blesteamă,

Din păduri ai coborât

Fără să laşi ceva în urmă.

Ele vin cu suflete mari

Fiind utile pe pământ,

Tu ai vrut doar comori

Ai fost un zăcământ.

Dinastii nu sunt demult

Toate au fost îngropate,

Fără fast şi făr’ de tumult

Ard acum pe veci damnate.

În orgoliul cel vanitos

Ţi-ai scurs vaiaţa – licărire,

Doar Iadul îţi vede frumos

Nesfârşita ta pieire.”

08 – mai – 2021