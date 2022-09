Misiunea istorică a unui popor se judecă după creațiile lui spirituale. O națiune e recunoscută în lume prin valorile culturale care-o promovează și atunci când vrem să convingem pe cineva de importanța cunoașterii tezaurului național, a personalităților ei, a tradițiilor și specificul unui popor și, nu în ultimul rând, de valoarea unei cărți, nu ne rămâne decât să o prezentăm pertinent și atrăgător publicului cititor.

În această privință, din devotament față de majoritatea etnică, un eveniment cultural de amploare a fost organizat în luna iulie 2022, de Primăria din Reggio Emilia, Italia, în parcul central. S-a marcat aniversarea a 2 decenii de la fondarea asociaţiei „Mondo Insieme” (Lumea Împreună). Cei 20.000 de românofoni au fost reprezentaţi de Asociația „PLAI”( Platforma Liberă pentru Ajutor și Informare). Invitatul de onoare al acestui simpozion internațional a fost distinsul poet romantic băcăuan din România care a marcat spiritualitatea românească prin opera sa, maestrul Cristian Bodnărescu. La sărbătoare au participat 100 de comunități entice din toate colțurile lumii și aproximativ 3000 de oameni. La vernisaj s-a prezentat o expoziție de limba română în timp real care a adunat obiecte de ceramică, icoane, croșetări, țesături, diverse obiecte tipic moldovenești și o expoziție vastă de carte, volume de versuri, de creații literare incluse în ediții periodice, reviste, dicționare enciclopedice, cărți semnate de poetul Cristian Bodnărescu și de prietenii colaboratori. Fiecare ediție a fost prezentată cu interes și pasiune sutelor de români și moldoveni și nu numai.

Vernisarea expoziției de carte a poetului Cristian Bodnărescu a întrunit publicațiile tipărite în ultimii ani, opera căruia depășește dimensiunile unei literaturi moderne prin originalitatea, dimensiunile distincte, stilul și profunzimea versului înzestrat cu har divin.

Expoziția a înmănuncheat volumul de poezii Amurgul gol, care cuprinde creații adunate în două decenii și este cea mai consistentă. Printre cele 70 de creații incluse în placheta de versuri se menționează ultima variantă a poemului romantic-fantasy din literatura universală Demonița, o lucrare creștină în care domină lupta cu demonul, cu rimă clasică și reprezintă un record mondial, fiind cel mai lung poem romantic – 109 strofe, din literatura universală. Poeziile sunt însoțite de câteva zeci de tablouri grafice, realizate într-un deceniu de echipa pictorului Iulian Ștefan Nedelcu și oferite în exclusivitate prezentului volum. Proiectul comun al celor doi a văzut lumina tiparului în luna mai 2021, la Chișinău.

La data de 4 iunie 2021 Cetatea de Scaun a țării, Târgoviște, a spart gheața! Grupul media „Riposta” a realizat prima lansare a volumului „Amurgul gol” live la TV. La evenimentul ce precedă lansarea cărții a vorbit în direct la aceeași televiziune Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Romăne. Lansarea a fost urmată de postul Magna TV la 10 și 17 iunie 2021, poetul nostru Cristian fiind invitat de gazda emisiunii, generalul Bartolomeu-Constantin Săvoiu, ultimul preaputernic suveran al românilor.

Tot pe ținuturi dacice, s-a organizat lansarea volumului în Moldova de peste Prut, la Ciuciulea, Glodeni și Ciuciuleni, Hâncești, în septembrie 2021.

O altă lucrare de valoare este Milenarium, Dicționarul enciclopedic al scriitorilor români la începutul mileniului al III-lea, editorial de mare importanță pentru cultura și literatura română,publicat la Editura Armonii Culturale din România, volumul întâi, editat în anul 2021 și volumele al II-lea și al III-lea editate în anul 2022, care sunt elaborate în baza unui nou Proiect al Revistei

„Armonii Culturale” din Adjud. Volumele constituie cel mai consistent și ambițios proiect enciclopedic de limbă română al tuturor timpurilor. Aceste dicționare au menirea de a promova și a face cunoscut publicului cititor despre opera literară și biografia scriitorilor români la început de mileniu depretutindeni (poeți, prozatori, eseiști,romancieri), atât din țară, cât și peste hotarele ei. Onoarea i s-a oferit și poetului român Cristian Bodnărescu, care este prezent la începutul volumului al II-lea, cel mai tânăr poet enciclopedic, fiind pusă în centrul atenției creația literară, biografia,poezia și aprecierile literare ale acestuia.

Revista de cultură Roua stelară a editurii Ancestrală din Chișinău, fondată de redactorul-șef Dumitru Mircea, este o publicație trimestrială de literatură, artă, muzică, care cuprinde mișcarea cultural-artistică de limba română din Moldova și apare cu predilecție în România, Canada, Rusia, Ukraina, Serbia, Belarus, Italia, îi dedică numărul 69 din ianuarie-iunie 2022 poetului Cristian Bodnărescu. Rubrica „Să ne cunoaștem semenii” îl prezintă pe Samson Bodnărescu – poet, prozator și dramaturg român, care include spicuiri din biografia și creația literară, poezii. O prietenie frumoasă a avut-o cu Mihai Eminescu, poetul național al românilor, care i-a dedicat una din cele 2 poezii pe care marele poet le dedică unei persoane, având titlul Felicitare lui Samson de ziua lui și a doua poezie se numește La mormântul lui Aron Pumnul, dedicată învățătorului de limba română Aron Pumnul.

Există o corelare peste ani a două stele literare care au un sfârșit- început prin o dată comună de 3 martie – Ziua Mondială a Scriitorilor: o stea cu numele Bodnărescu s-a stins (Samson) și la 3 martie o stea cu numele Bodnărescu s-a aprins. Poeziile Judecata din urmă și Cândva ale poetului băcăuan Cristian Bodnărescu, ultima fiind o romanță interpretată de Valeriu Mocanu, compozitor, întregesc creația literară a semănătorului de lumină, a poetului cu patria în suflet Cristian Bodnărescu, din prezentul număr.

În era digitală poezia mai rămâne o oază de sensibilizare în care semnificația cuvintelor rezidă plină de magie. Poeziile maestrului Cristian Bodnărescu ne îngăduie să deschidem uși ferecate ale sufletului care altfel ar rămâne poate închise. Revista Eroii neamului, fondată în 1996, proiect de cultură și educație patriotică, promovează poezia bodnăresciană în mai multe numere, chiar pe coperțile edițiilor. Este vorba de poeziile patriotice ale poetului: Străbunicul, Negrele mirese, Nu te-ai mai întors…, Mâna ta, etc. Pictorul Nicolae Pop intră în dialog cu poetul la Radio Zidul în cadrul emisiunii „Ora Cetății”, oferind unicul interviu din întreaga viață a pictorului. Acest dialog poate fi citit în paginile revistei sus-menționate si întregesc tematica cultural-patriotică a publicației.

Românii din 100 de țări ale lumii au avut posibilitatea să citească versurile bodăresciene, parcurgând paginile revistei de literatură, artă și cultură Poezii pentru sufletul meu (Montreal, Canada). Nr.5 și 7 din 2021 și 8, 9 din 2022, care promovează renumitele creații din opera poetului român, cum ar fi: Întregirea, Locul, Odihna din urmă, Duh, Amurgul gol, Negrele mirese, cât și aprecierile literare oferite de Gheorghe Junescu, ex-director adjunct al Institutului Român din Veneția. Revista promovează arta poetică plăsmuită cu har divin a creatorului de monumente morale, create cu spiritul și cu penița.

Publicația periodică ziarul Făclia, care apare de opt decenii în România și Moldova, a promovat în mai multe numere (zeci de mii de exemplare) numele poetului Cristian Bodnărescu, participant la evenimentele culturale, lansările de carte,dar și la festivalurile, emisiunile naționale și internaționale la care a fost invitatul de onoare.

Ultima apariție publicistică a poetului din vara anului 2022 este culegerea de interviuri Genesis, în care jurnalistul Johnny Ciatloș Deak i-a luat un interviu poetului Bodnărescu, subliniind geneza actului său creator. Propun mai jos pentru lectură un fragment din interviu:

„ 1. Cititorii au deseori ocazia să citească CV-ul dumneavoastră în diverse publicații. Eu voi începe acest interviu cu o întrebare privind personalitatea dumneavoastră și vă întreb: Cine este scriitorul Cristian Bodnărescu? Cum v-ați descrie personalitatea în câteva cuvinte?

Prin personalitatea mea de scriitor realizez o poezie spirituală, menită să fie o rugăciune pentru cei plecați spre lumină, dar și pentru sufletele noastre, până la marea regăsire. Apreciez stilurile literare clasice, abordând romantismul cu rimă încrucișată. În realizarea compoziției poetice, cred că mă ajută ingineria pe care o practic, dar și anii de zile în care jucam șah.

2. În ce moment al vieții dumneavoastră ați debutat ca scriitor? Puteți să ne oferiți câteva detalii referitoare la geneza scriitorului Cristian Bodnărescu?

Prima poezie am semnat-o la șapte ani, se întâmpla în orașul Bacău. Imediat după plecarea bunicului Mihai pe drumul spre marea regăsire dumnezeiască, am simțit anumite trăiri. Din acel moment am știut că menirea mea în această trecere scurtă și efemeră este poezia romantică și lupta cu demonul.

3. Din tot ce ați scris până în prezent, care credeți că este creația dumneavoastră literară care reprezintă „marca” dumneavoastră de scriitor, prin care lăsați o amprentă în literatura românească?

Dacă trebuie să aleg o singură creație, distinse domn Johnny Ciatloș Deak, aș alege poemul fantasy-romantic de 109 strofe, Demonița, cel mai lung din literatura universală fantasy-romantică. A fost lansat la TVR 1 și TVR Internațional, fiind promovat de toate publicațiile importante de limba română. Dacă voi lăsa sau nu o amprentă literară, vor decide posteritatea și Dumnezeu, la timpul potrivit.

4. Care este cel mai frumos moment care v-a marcat copilăria și dacă acel moment a influențat în vreun fel scrierile dumneavoastră viitoare?

Descoperirea artei goth în literatură, muzică și arhitectură. M-a ajutat să apreciez poezia romantică întunecată, îndepărtându-mă de modernism.

5. Care este cea mai mare satisfacție pe care ați avut-o până în prezent ca scriitor? Când și în ce context?

Decernarea medaliei „Statuia Eroului Necunoscut” de Asociația Tempora, prilejuită de aniversarea jubiliară a revistei Eroii Neamului, la finele anului 2019, Satu Mare.

6. Aș dori să faceți o paralelă între lumea imaginară a scriitorului și viața reală de zi cu zi, cum se împletesc cele două? Care este mottoul dumneavoastră?

Universul literar se poate încadra în macrocosmosul cotidian sau nu. În ambele cazuri poate fi un semn bun sau nebenefic. Dacă omul de litere trăiește într-o societate- model și ajută la dezvoltarea sa, este excelent. Însă nu mereu acomodarea este calea spre adevăr. Uneori, schimbarea poate fi unicul lucru de bun simț, adus unei societăți parazitare. Dau spre exemplu în acest context doar viețile martirilor ori a Mântuitorului Iisus, care aveau viziuni diametral opuse curentelor sociale din timpurile și spațiile în care trăiau.

Pentru a comemora eroii revoluției române decembriste din 1989, am semnat în decembrie 2020 poemul Poveste de Crăciun. În el critic societatea românească contemporană care este în declin, după considerentele mele. Nu este primul poem care îl dedic acestor eroi și nu aveam speranțe să fie înțeles de mulțimi. Însă a fost promovat în peste 1000 de surse media, figurând inclusiv în prima pagină a portalului Ziare.com, cu aprox. 13 milioane de vizite lunar. La un moment dat, motoarele de căutare însumau peste 4 milioane căutări ce duceau direct spre poemul meu. De această dată cred că s-a reușit o comunicare cu toți românii, fiind în același asentiment. Trecerea dintre ani, 2020-2021, a însemnat cu acest prilej perioada în care am cunoscut cea mai mare popularitate din întreaga carieră poetică, din ce date am. Am postat statisticile în pagina mea de poet și cred că este loc de mai bine, pe viitor.

Motto: „Dacă pentu a trăi trebuie să te târăști, atunci ridică-te și mori!” (James Douglas Morrison).

7. În ce măsură credeți că personalitatea dumneavoastră ca scriitor influențează cititorul, anturajul, prietenii și familia?

Stimate Johnny Ciatloș Deak, odată ce opera literară, dar și de altă sorginte, este închinată unicului Creator, ea nu poate aduce decât binecuvântare pentru toți cititorii, dar și față de cercul restrâns al autorului – prieteni și familie. Niciodată o operă în adevăratul ei sens nu va putea oferi dezechilibre mintale sau sufletești. Creația reală este doar balsam pentru suflet.

8. În ce direcție se îndreaptă literatura română contemporană în opinia dumneavoastră?

Literatura își urmează drumul natural al modernizării, la fel cum se întâmplă în toate artele. Asta nu presupune că toți trebuie să scrie mult și doar în stilul post-modernismului. Importantă este valoarea operei și nu cantitatea ei industrială. Cel ce râvnește mereu să fie la modă, va rămâne veșnicul demodat!

9. Care sunt planurile de viitor pe termen scurt, mediu și lung? La ce lucrați în prezent?

Am început să lucrez la poemul medieval Cavalerii Demoniței, ulterior va urma Proiectul Demonița – al doilea rm. În următorii ani doresc apariții constante în presa diasporei de limba română, iar visul final al oricărui poet este traducerea poemelor în mai multe limbi străine celei natale.

10. Cum ați dori să vă perceapă cititorii? Ce mesaj doriți să le transmiteți? Un gând bun de încheiere?

Dacă am fost un pustnic cu un condei îndreptat spre rugăciunea poetică, timpul va decide. Doresc să am cât mai mulți cititori ce au curajul de a-și urma visele. Primul pas pentru a obține ceva este acțiunea, iar legea de bază a existenței universului este schimbarea. Trebuie doar surprins momentul propice. Aștept să ne revedem cu toții, când va sosi clipa, domnule Johnny Ciatloș Deak.”

La evenimentul organizat pe ținuturile Italiei nu a lipsit nici televiziunea locală, Tele-Regio Emilia, care a înregistrat pentru eternitate evenimentul și expoziția de carte.

Dorim ultimei Asociații de limbă română din lume mulți ani întru promovarea spiritului tracic!

Veronica Iațcu, profesor, Moldova