Luni 25 iulie 2022, în preajma prânzului, emisiunea „De la 11 la 13 difuzată la Radio Moldova, l-a avut ca protagonist pe omul de litere Cristian Bodnărescu. Iată cum a descris-o bibliotecara Maria Vrabie şi proragonista Gabriela Ştirbu:

„A fost un dialog constructiv, bine corelat dintr-o emisiune fructuoasă, care va genera cu siguranţă un ecou în istoria literaturii şi a generaţiilor viitoare! M-a surprins plăcut faptul că marele nostru poet Cristian Bodnărescu a destăinuit inspiraţia ce provine chiar de la cel mai mare domnitor al nostru născut pe meleaguri băcăuane, Ştefan cel Mare şi Sfânt. Sursa poetului este Dumnezeu şi atât, frumos… M-a delectat şi să ascult în premieră cântecul semnat de Cristian Bodnărescu şi interpretat de Vitalie Todiraşcu, Poveste de amor.

A fost un prânz reuşit pentru mine şi cei apropiaţi, fiind delectaţi de vocea poetului generaţiei noastre, Cristian Bodnărescu, a moderatoarei Gabriela Ştirbu şi a interpretului Vitalie Todiraşcu!”

Maria Vrabie,

Bibliotecar la Biblioteca Publică Selişte, Nisporeni

„Deşi nu este ora amurgului când emitem emisiunea, ne vom contopi cu un amurg gol al poetului romantic Cristian Bodnărescu, artistul care a pictat cu cel mai puternic instrument cuvântul. „Amurgul Gol” este intitulat proaspătul volum al său, căruia îi realizăm o lansare şi la noi, cei de la Radio Moldova! Este un titlu incitant care provoaca la lectura” ne spune frumoasa Gabriela Ştirbu, amfitrioana emisiunii „De la 11 la 13”:

„De la 11 la 13

Ţin să vă organizez o pauză de cafea atipică, tocmai de două ore, în care să substituiţi zahărul din cafea cu noutăţi savuroase din peisajul cultural de acasă şi din afară. Iar dacă ştirile se dovedesc a fi uşor amărui, atunci muzica este cea care ne îndulceşte starea. Meseria de jurnalist este construită pe emoţii, de aceea la finalul zilei de muncă simt nevoia de a da startul unei sesiuni de aprecieri. Feedback-ul pozitiv din partea oamenilor reprezintă pentru mine acea forţă uriaşă care mă propulsează spre reuşită. Un singur gând bun îmi poate conecta sute de culori ale vocii.”

Gabriela Ştirbu

COD de incorporat pentru emisiune: https://fb.watch/excitGqQsZ/