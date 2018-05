Marele comentator sportiv din perioada de glorie a sportului românesc a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. El era intrernat la Spitalul Elias din Bucureşti la Secţia de Terapie Intensivă. Cristian Țopescu a fost internat marți, 8 mai în stare gravă ca urmare a unor complicaţii provocate de diabet şi de alte boli cronice.

