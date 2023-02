În cursul zilei de luni, Organizația Femeilor Social Democrate Rădăuți s-a întrunit într-o ședință la care au participat aproximativ 50 de femei, întâlnirea având loc în prezența noului lider județean al femeilor din PSD Suceava, Larisa Blanari și a președintelui PSD Rădăuți, Nistor Tatar. În cadrul ședinței a fost prezentat raportul de activitate al filialei, precum și alegeri pentru stabilirea structurii de conducere. În urma alegerilor Cristina Airinei a fost realeasa în funcția de președinte al OFSD Rădăuți. Echipa acesteia este următoarea: vicepreședinți – Oana Galan, Tamara Ursan, Maria Mehedin, Mihaela Rotar, Medina Ionesi, secretar – Angela Popescu și membrii – Liliana Hâncu, Lăcrămioara Juravle, Oana Ududec, Grijincu Maria Georgiana, Luminița Gardeanu, Andrusceac Carmen și d-na Crețan.

„Ne dorim sa fim cu inima alături de oameni, să formăm o echipa puternică, să ajutăm acolo unde este nevoie și să realizam lucruri bune”, a transmis Cristina Airinei.