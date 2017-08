Artista onorează o promisiune față de prieteni și fani lansând cu sprijinul „On Music” o superproducție.

Viața la 18 ani este un dans al contrastelor, despre prietenie și dragoste cu zâmbetul pe buze. Scenariul ,,cearta dă dragostea mai tare” rezolvă de multe ori micile disensiuni dintre îndrăgostiți, fiind doar un mod prin care își exprimă interesul și sentimentele. Acesta este mesajul transmis, fiind o reeditare a trăirilor fiecărui adolescent atunci când este implicat într-o poveste de dragoste. Videoclipul nu urmărește neapărat textul piesei, dar pune în valoare caracterul artistei și dorința acesteia de a fi alături de cei care o îndrăgesc. Personajele sunt chiar prietenii Cristinei, fiindu-i alături la filmări unde distracția a fost maximă.

Piesa este compusă de Marius Drăghici, Francesca Sârbu și Alexandru Tudor, textul este scris de Francesca Sârbu și Alexandru Tudor, producția muzicală fiind realizată de Eberhard Cristian. Mastering-ul aparține studiourilor On Music, unde de altfel a fost concepută și finalizată toată producția muzicală.

Videoclipul este realizat de Iris Art Media, filmările desfașurându-se într-un Pub Bucureștean dar și pe Calea Victoriei. Este aceeași echipă alături de care Cristina a filmat videoclipuri la o serie de piese cover.

La filmări a fost prezentă și profesoara de canto a artistei, Elena Radu, cea care îi cizelează talentul din clipa când a hotărât să studieze muzică.

Alături, în toți acești ani i-a fost și compozitorul Marius Draghici de la On Music, acesta încredințându-i piesa „Dragostea vine din senin”, ce a fost premiată cu participarea în faza finală a Festivalului „Mamaia Copiilor”.

Înzestrată cu o voce specială, Cristina Buia pășește cu dreptul în lumea industriei muzicale din România oferindu-ne astăzi una din cele mai bune producții lansate anul acesta.

Piesa are ritm, este pozitivă și este perfectă pentru playlist-ul tău.