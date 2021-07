Cristina Cioran (43 de ani) este încă în stare de șoc după ce duminică, 18 iulie, s-a văzut nevoită să nască prematur, cu două luni înainte de termen. Actrița a ajuns de urgență la Spitalul Municipal, după ce a făcut o toxiinfecție alimentară care i-a declanșat contracțiile! Din fericire, la acest moment, atât proaspăta mămică cât și fiica ei, Ema, sunt în afara oricărui pericol, dar vor mai sta o perioadă în spital, bebelușa fiind încă la incubator, potrivit click.ro.

Cristina Cioran a dezvăluit, în premieră, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro Tv, care au fost cauzele care au dus la nașterea prematură a fiicei ei. „Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut. Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a spus Cristina, intrând în direct de pe patul de spital, la Pro TV, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cristina-cioran-adevarul-despre-nasterea-prematura-am-facut-toxinfectie-fetita-e-la