Cristina Cioran (43 de ani) și logodnicul ei, Alex Dobrescu, au trecut de la agonie, la extaz! În seara zilei de duminică, 18 iulie, Cristina Cioran a șocat pe toată lumea, publicând un Instastory cu un mesaj prin care anunța că a născut prematur, la 7 luni, și implora pe toată lumea să se roage va fetița ei, Ema, să supraviețuiască. După o lună și jumătate în care micuța a stat la incubator, cei doi părinți au răsuflat ușurați și și-au adus acasă bebelușa, care se află acum în afara oricărui pericol, notează click.ro.

„La două ore de când au început durerile, am început să sângerez. Când am pus mâna să văd ce se întâmplă, bebelușul era acolo! Incredibil! Am sunat la Salvare imediat! Mai știu doar că mă țineam cu mâinile de barele de metal urlând în Salvare. Ceream să mă ducă la Universitar. Urlam plină de sânge.”, a povestit cu lacrimi în ochi actrița, invitată în platoul emisiunii „Vorbește lumea”, de la Pro TV, conform sursei citate.

