Cristina Cioran (46 de ani), atac dur la adresa lui Alex Dobrescu (39 de ani), bărbatul cu care are o fetiță și cu care este la cuțite. După ce recent, afaceristul ne declara că vedeta îi trimite mesaje dulci și poze indecente cu ea, aceasta îl desființează, prin cuvinte, pe bărbatul cu care credea că o să îmbătrânească împreună, notează click.ro.

„Mă afectează și nu prea mă afectează situația în care sunt acum. Mi se pare că Alex este un om lipsit de orice bun simț. A auzit că viața mea merge mai departe și că am șters cu buretele orice amintire cu el, și acum încearcă să distrugă tot, mai ales că a aflat că am început și un podcast politic și știe cât sunt de pasionată de acest domeniu. Eu nu-i scriu, eu nu-l caut, eu nu vreau nimic de la el. Repet, nu recunosc acest individ. Noi când eram împreună nu era așa. Sincer nici nu mă mai interesează situația lui. Tot ce-mi doresc este să mă lase în pace, nu vreau să mai aud de el, pentru că nu mă interesează ce face…chiar nu mă interesează absolut nimic. Durerea pe care o are că l-am părăsit este atât de mare, încât nu face altceva decât să lovească ca să nu mai sufere. Ce pot să îți mai spun este că atât eu, cât și copilul, suntem foarte bine și sper să nu mai aud de el niciodată. Nu-i doresc răul, vreau doar să mă ignore”, a spus Cristina Cioran, pentru Click!

Sursa foto: Facebook

Citește mai multe EXCLUSIV pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/cristina-cioran-sterge-pe-jos-cu-alex-dobrescu-2364098.html