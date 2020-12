Directorul general al clinicii „Novaoptic” Suceava, medicul primar oftalmolog Cristina David, nu recomandă ochelarii de citit gata făcuți, care pot fi cumpărați din magazine oarecare. Medicul a explicat, la Radio Top: „Ochelarii din comerț sînt, în general, pentru corecția presbitismului, ochelari de plus 1, plus 1,5, plus 2. Mulți îi încerarcă și dacă li pare că văd mai bine să citească un text îi consideră buni. Lentilele sînt ieftine, de proastă calitate, și nu se respectă nici parametrii de montaj. Fiecare om are distanța interpupilară diferită și atunci poate vedea cu acei ochelari o perioadă scurtă, însă folosirea lor îndelungată poate da oboseală vizuală, dureri de cap, disconfort vizual”. Conform Cristinei David, cel mai corect este ca ochelarii de vedere să fie confecționați după un consult de specialitate efectuat de medic sau de optometrist și pe o prescripție personalizată. Medicul oftalmolog a menționat: „Comandarea ochelarilor se face exact pe parametrii ochilor fiecărei persoane. Sînt multe persoane care au diferențe mai mici ori mai mari între cei doi ochi. Ochelarii de gata sînt ochelari care au aceeași dioptrie la ambii ochi”. Cristina David a mai spus că la „Novaoptic”, la finalul consultației, fiecare pacient care dorește ochelari este consiliat și poate alege un produs „pentru orice buzunar”. Directorul general al clinicii a completat: „Avem și rame mai ieftine, putem comanda lentile care să se încadreze într-un anumit buget al pacientului, astfel încît se poate confecționa un produs de calitate bună, la un preț accesibil”.