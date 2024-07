În urma evenimentelor care s-au petrecut pe scena „Beach, Please!”, Selly a venit cu o explicație privind consumul de substanțe interzise în cadrul festivalului care a adunat peste 120.000 de participanți, notează click.ro.

În cadrul unui clip video postat pe social media, Selly a venit cu o explicație în urma evenimentelor desfășurate pe scena „Beach, Please!”. A amintit de faptul că cifrele vorbesc și de faptul că nicio persoană nu a avut de suferit.

„Se vorbeşte foarte mult în spațiul public, zilele astea, despre festivalul „Beach, Please!”, însă puțini vorbesc pe cifre. Eu astăzi vă invit să vorbim pe cifre, pentru că ele nu mint niciodată. Și iată ce spun: am avut 120.000 de participanți în 5 zile de festival, lucru care ne face cel mai mare festival de hip-hop din întreaga lume. Și la numărul ăsta imens de participanți, am avut zero supradoze, zero persoane rănite grav, zero persoane decedate. Mai mult decât atât, am adus peste 50 de milioane de euro în economia locală și peste 10.000 de cetăţeni străini au călătorit în România, special pentru festivalul nostru. (…)Adevarul este că suntem o generație mult mai cuminte, mult mai educată și mult mai conştientă despre pericolul substantelor interzise. Au fost mult mai multe incidente sau cazuri de supradoze la alte festivaluri româneşti cu un număr mult mai mic de participanți. (…) Versurile artiştilor de pe scenă pot fi blamate, pot fi contestate”, a spus Selly pe TikTok, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

