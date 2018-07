Litoralul romanesc s-a izbit in acest an de cea mai mare criza de forta de munca specializata din ultimele 3 decenii. Este incredibil cat de greu poti sa gasesti personal calificat care sa ocupe posturile in restaurante, terase, fastfood-uri in Romania pe perioada estivala.

Patronii spun ca au ajuns sa plateasca chiar salarii uriase si tot nu pot gasi oameni care sa aiba o pregatire profesionala si o calificare care sa asigure rezultate.

Ce salarii se ofera pe posturile din Constanta?

In Constanta si nu numai, angajatii unui restaurant au inceput sa castige chiar si 3000 de euro lunar. Conform declaratiilor lui Mohammad Murad, cel mai mare investitor de pe litoralul romanesc, o simpla camerista poate castiga lejer pana la 500 de euro net pe luna.

Alina Toie, manager de hotel declara ca „Este un domeniu extrem de activ, unde oamenii au un job sau jobul perfect de start-up, dar la fel de bine au niște oportunități extraordinare ca să avanseze în carieră. Aici poți să vii și fără experiență, pentru că suntem printre cei mai buni care te pot învăța de unde să începi în această industrie.”

Astfel, cat de nevoie cat de frica ca nu gasesc personal nou daca le pleaca cel existent, hotelierii au inceput sa plateasca regeste. Insa, chiar si asa, criza acuta de forta de munca este resimtita peste tot.

Cea mai mare criza de forta de munca din ultimii 28 de ani

Este incredibil cat de greu este sa gasesti in zilele de azi un specialist in bucatarie care sa lucreze pe un salariu de 1000 – 1500 euro pe luna intr-un restaurant la mare. Astfel, ofertele au inceput sa fie din ce in ce mai diversificate.

„În afară de pachetul salarial de bază sau cel negociat cu noi, sunt diverse facilități pentru hotel, diverse reduceri la tot ce înseamnă serviciile noastre, beneficiază, bineînțeles de o masă caldă sau bonuri de masă dacă doresc și cea mai importantă, zic eu, este această oportunitate de a învăța.”, declara managerii de hotel.

Pentru a reusi sa combata aceasta criza a fortei de munca, s-au organizat targuri de angajare, iar chiar in ultimele zile in cadrul evenimentelor s-au realizat 3 sesiuni de informare si recrutare, insa pur si simplu angajatii profesionisti sunt de negasit.

