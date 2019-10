În cadrul etapei a V-a a Diviziei Naționale de rugby, CSM Bucovina Suceava va avea din nou o misiune extrem de dificilă pe propriul teren în fața revelației acestui debut de campionat, CSM Galați. Până în acest moment formația suceveană are un bilanț de o victorie, un egal și un punct bonus defensiv obținut la Arad, în timp ce oaspeții au trei victorii și o singură înfrângere.

”Ne așteaptă un meci dificil în compania unei echipe în formă. Din păcate nu vom putea alinia cea mai bună formulă de echipă pentru că avem o mulțime de accidentări.

Sper ca de fiecare dată când evoluăm pe teren propriu ca iubitorii sportului cu balonul oval din Suceava să ne susțină și să prindem puteri nebănuite din pământul bucovinean” a declarat antrenorul sucevenilor, Marius Colțuneac.

Meciul CSM Bucovina Suceava – CSM Galați se va disputa pe stadionul ”Constantin Vlad” de la ora 11.00. În aceeași rundă, RC Gura Humorului va juca acasă cu CS Năvodari.

Clasament

1. Știința Petroșani 4 4 0 0 171-58 3 pcte bonus 19

2. CS Năvodari 4 3 0 1 139-46 3 pcte bonus 15

3. CSM Galați 4 3 0 1 104-93 un pct bonus 13

4. CSUAV Arad 4 2 0 2 44-121 0 pcte bonus 8

5. RC Bârlad 4 1 0 3 76-84 3 pcte bonus 7

6. CSM Bucovina Suceava 4 1 1 2 54-94 un pct bonus bonus 7

7. Grivița Roșie București 4 1 0 3 73-86 două pcte bonus 6

8. RC Gura Humorului 4 0 1 3 39-118 0 pcte bonus 2