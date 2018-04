Pe o vreme splendidă și în fața supoeterilor adevărați ai rugbiului sucevean, CSM Bucovina a primit pe stadionul ”Unirea” vizita echipei RC Bârlad. Gazdele și-au dorit mult victoria în acest meci, dar plusul de experiență al oaspeșilor a fost decisiv, vasluienii câștigând la final cu 19-10.

Primul sfert de oră al disputei dintre RC Bârlad și CSM Bucovina Suceava, un duel de tradiție în rugbiul românesc, a fost extrem de echilibrat, tinerii jucători pregătiți de Marius Colțuneac dând o replică sănătoasă mai valoroșilor lor adversari. În consecință, sucevenii au și deschis scorul dintr-o lovitură de pedeapsă transformață de Sabin Crețu.



Din păcate, jucătorii grupării gazdă au arătat că încă nu au experiența necesară unei confruntări de calibru, greșelile lor, o parte copilărești, fiind taxate de adversari. Până la pauză RC Bârlad a marcat două eseuri transformate și scorul înregistrat după 40 de minute de joc ale partidei cu CSM Bucovina Suceava a fost favorabil lor, 14-3. De menționat că gazdele au avut și momente bune de joc, însă nu au avut continuitate pe faza de atac, iar în apărare au ezitat.



După ratarea de puțin a unei lovituri de pedeapsă, sucevenii au mai încasat un eseu, netransformat pentru că balonul a fost trimis în bară. La scorul de 3-19 sucevenii au revenit puternic în ofensivă și, profitând și de o eliminare temporară în tabăra oaspeților, ei au reușit un eseu prin Custrin, încercare transformată de Sabin Crețu. A fost totuși prea târziu și CSM Bucovina Suceava a pierdut în fața celor de la RC Bârlad cu 10-19.

Formația suceveană stă rău în clasament, dar are forța să nu încheie pe ultimul loc acest sezon competițional. CSM Bucovina Suceava are un lot foarte tânăr și ambițios, dar mai are nevoie de experiență și de consistență, atât la antrenamente, cât și la joc.