În etapa a II-a din acest an a Campionatului Național de rugby pentru juniori Under-19, LPS Suceava a primit la finele acestei săptămâni pe terenul ”Unirea” vizita echipei CSM București. Probabil cel mai bogat club din România, CSM București are și la nivel de juniori la rugby o selecționată națională cu care este greu să te pui.

Sucevenii, cu o formație alcătuită doar din ”răzeșii” lui Ștefan cel Mare, nu a avut nicio șanăs fiind învinsă cu 34-3. Punctele echipei pregătite de Dumitru Livadaru au fost reușite de Solomon dintr-o lovitură de pedeapsă.

”Sinceri să fim nu putem să ne comparăm cu clubul bucureștean. Noi avem o echipă formată doar din localnici în timp ce colegele noastre din campionat au adevărate selecționate. Este adevărat că și la noi este un schimb de generații, dar scopul nostru principal din acest sezon competițional este să propunem câteva nume valabile echipei de seniori a CSM Suceava, așa cum am făcut de altfel în toți acești ultimi ani.

Îi felicit pe elevii mei pentru efortul depus pe o vreme destul de potrivnică. Din păcate apa caldă a fost cam pe sponci și sperăm ca lucrurile să fie reparate până la o altă confruntare. Avem tineri care muncesc mult și la antrenamente și la meci și o colaborare bună între CSM și LPS Suceava ar fi extrem de productivă” a declarat antrenorul echipei de rugby a LPS Suceava, Dumitru Livadaru.

”Nu am forțat nota și am așteptat o propunere din partea LPS. Am luat o chirie de 25 de lei pe oră pentru echipa de rugby a LPS în cazul în care ajunge pe terenul Unirea. Așteptăm realizarea unui contract sau a unei înțelegeri pentru că scopul nostru este ca tinerii noștri să aibă condiții optime de antrenament și joc. Întotdeuna ne-am înțeles bine cu conducerea LPS Suceava și așteptăm ca acest lucru să se întâmple și în continuare” a spus directorul CSM Suceava, Vasilică Băițan.