În ultima partidă oficială din acest an seria de vest a Diviziei A2 de volei masculin, CSM Suceava a evoluat la sfârșitul săptămânii trecute pe terenul formației Știința Bacău. Sucevenii s-au impus cu 3-0, la fel ca și în meciul din tur.

”Am avut ceva emoții în debut, dar tot s-a reglat pe parcurs. Ultimul set a fost oarecum mai echilibrat pentru că am folosit toți jucătorii pe care i-am avut la dispoziție.

În aceste opt partide disputate în această primă parte a sezonului 2019-2020, pentru am jucat și un meci din etapa a IX-a, meci câțtigat împotriva celor de la Pro Volei Arad, am înregistrat opt victorii și un singur eșec. Suntem într-un punct bun și avem toate șansele să continuăm competiția în continuare. Avem un lot tânăr în care am reușit să facem o combinație bună de tinerețe cu experiență.

Participarea noastră se datorează unui Proiect realizat cu sprijinul Primăriei și a Consliului Local Suceava” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Tudor Orășanu.

Pentru CSM Suceava în meciul cu Știința Bacău au evoluat: Andrei Sasu, Marius Bortă, Eduard Cazacu, Lucian Huțuleac, Gabriel Albu, Răzvan Dănilă, Vlad Ștreangă, Tudor Ștreangă, Marius Gontariu, Robert Petraru, Alexandru Roman.