Sezonul competițional2020-2021 al Diviziei A2 de volei masculin s-a rezumat la doar un singur meci pentru CSM Suceava, din cauza pandemiei de COVID-19. La turneul de la Arad, elevii antrenorului Tudor Orășanu au disputat doar o partidă în care au întâlnit gruparea gazdă. Spre cinstea lor și satisfacția noastră, tânăra formație suceveană a câștigat cu 3-2.

„Pandemia de coronavirus a bulversat întreg sezonul competițional. După o pauză extrem de lungă să joci doar un singur meci la final de an este frustrant. Este foarte greu să-țI motivezi jucătorii sau să le ceri ceva special. Sper ca lucrurile să-și și competiția să continue într-un ritm cât de cât constant, astfel încât jucătorii mei să simtă din nou emoțiile și provocările partidelor oficiale. Lotul echipei noastre a rămas același și mă bucură colaborarea bună care există între veterani șI tînăra ”gardă”.

Cel mai probabil primul turneu din acest an va avea loc la Dej, dar nu este nimic sigur deocamdată. Vreau la începutul acestui an să le mulțumesc tutror celor care ne-au ajutat, cu o mențiune specială pentru restaurantul Bazzil”, a declarat antrenorul Tudor Orășanu.

CSM Suceava a susținut întâiul antrenament din 2021 la sala „Unirea” la mijlocul acestei săptămâni. Primul turneu al anului din cadrul Diviziei A2 este programat în intervalul 29-31 ianuarie, iar următorul între 12 și 14 februarie, locațiile nefiind stabilite până la această oră de către Federația Română de Volei.