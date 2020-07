Vremea potrivnică din ultima perioadă a făcut ravagii și la debarcaderul de la Fălticeni, acolo unde se pregătesc sportivii Clubului Sportiv Municipal Suceava de la secția de canotaj. Hangarul care adăpostește ambarcațiunile și celelalte echipamente necesare a fost afectat de ploile și vântul din ultima perioadă.

”Am văzut ce s-a întâmplat și în cel mai scurt timp am încercat să remediem problemele ivite la acoperișul hangarului. Nu a fost complicat și toți cei care am putut am pus mână de la mână și am reparat ce s-a stricat.

Este o perioadă foarte dificilă pentru sportul sucevean, pentru cel românesc și pentru toată mișcarea sportivă în general. Sper ca treptat lucrurile să revină cât de cât la normal și sportivii noștri să înceapă să se antreneze la capacitate maximă pentru că au muncit mult pentru a ajunge la marea performanță.

La toate secțiile clubului nostru avem tineri de mare perspectivă, dar cei care au șansele cele mai mari să ajungă la Olimpiada de la Tokyo sunt cei de la canotaj și atletism” a declarat directorul CSM Suceava, Vasilică Băițan.