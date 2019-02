CSM Suceava a evoluat, la finele săptămânii trecut pe terenul uneia dintre favoritele la promovare, CSU Știinţa Bucureşti, în cadrul etapei cu numărul VIII a seriei est a Diviziei A2 la volei masculin. Tânăra echipă pregătită de antrenorul Tudor Orăşanu a pierdut acest meci cu scorul de 1–3 la seturi.

Primul set al întâlnirii a fost câştigat de echipa gazdă, care are în componenţă jucători cu mare experiență competițională, scor 25–15. Echipa suceveană, formată în marea majoritate din juniori şi cadeţi de la LPS, a jucat mult mai bine în setul doi şi a egalat situaţia la seturi, după 25–22. Gazdele au făcut 2–1 la seturi, după 25-21, iar în setul patru, CSM Suceava a mers cap la cap cu adversarii până la 18–18, dar echipa bucureşteană a reuşit să încheie meciul la 3–1 la seturi, după 25–20 în ultimul act.

„În afară de primul set sunt foarte mulţumit de evoluţia sportivilor noştri, care au făcut un joc mult mai bun şi consistent decât cel din etapa trecută câştigat cu Bacăul, şi asta în faţa unor jucători de primă ligă. În setul patru puteam să obţinem mai mult, deoarece am fost aproape de ei până pe final, dar până la urmă am întâlnit o echipă ce are şanse reale de a promova în primul eşalon”, a explicat antrenorul Tudor Orăşanu.

CSM Suceava s-a deplasat la în CSU Știinţa Bucureşti cu un lot format din sportivii: Marius Gontariu, Alexandru Raţă, Vlad Buhu, Ştefan Verciuc, Eduard Cazacu, Tudor Ştreangă, Marius Bortă, Alexandru Roman, Gabriel Albu, Andrei Sasu şi Lucian Huţuleac.

Sâmbătă, în penultima etapă din sezonul regulat, sucevenii vor avea un nou meci dificil, pe teren propriu, cu CS Rapid Bucureşti, echipă ce-n această etapă a învins liderul la zi, CSM Gloria Buzău.

Rezultate consemnate în etapa a VIII-a:

CS Știinţa Bacău – CSM Râmnicu Sărat 3–1

CS Rapid Bucureşti – CSM Gloria Buzău 3–2

CSU Știinţa Bucureşti – CSM Suceava 3–1

Clasamentul Seriei Est

1. CSU Ştiinţa Bucureşti 6 5 1 0 0 17

2. CSM Gloria Buzău 6 5 0 0 1 15

3. CS Rapid Bucureşti 6 3 1 1 1 12

4. CSM Suceava 6 1 1 0 4 5

5. CS Ştiinţa Bacău 6 0 1 2 3 4

6. CSM Râmnicu Sărat 6 0 0 1 5 1