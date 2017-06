Echipa de volei masculin CSM Suceava a avut un parcurs remarcabil în acest sezon competiţional, reuşind pentru a cincea oară în ultimii opt ani să ajungă la barajul pentru promovarea în Divizia A1. Acest lucru demonstrează cu prisosinţă faptul că jucătorii suceveni au valoare şi fără îndoială ar fi meritat să încerce să evolueze măcar un an în primul eşalon valoric al voleiului românesc.

La finele acestui baraj, în care a oferit şansa tinerilor să joace partide cu miză şi deosebit de palpitante, deşi a pierdut toate cele trei meciuri, echipa CSM Suceava a primit şansa să joace în Divizia A1 la invitaţia federaţiei de specialitate. Din cauza retragerii grupării CSV Caransebeş de la începutul unui nou sezon competiţional, gruparea pregătită de profesorul Victor Pancu a primit o ofertă din partea FRV de a juca în prima divizie.

După toate probabilităţile, formaţia suceveană nu va putea onora această invitaţie pentru că nu are în acest moment certitudinea unor resurse pentru un campionat în Divizia A1. Dacă ne gândim la „chinurile” prin care a trecut CSM Suceava pentru a ajunge în faza a II-a din play-off-ul seriei est şi apoi în „final four”, putem realiza faptul că este greu de imaginat ca ea să ajungă în primul eşalon valoric.

Totuşi, trebuie de menţionat faptul că CSM Suceava a avut o generaţie de excepţie care cu siguranţă merita mai mult. Trebuie de subliniat faptul că echipa s-a bazat în majoritate covârşitoare doar pe suceveni şi în fiecare an a promovat tineri şi a asigurat continuitate pentru juniorii din oraş. Păcat de faptul că formaţia de volei a Sucevei nu are şansa de a evolua în primul eşalon valoric, aşa cum echipa de rugby a realizat-o, chiar dacă nu ştie deocamdată cum va arăta finanţarea ei în SuperLigă. Aşa cum am mai spus, toate echipele sucevene, de handbal, rugby, volei şi fotbal au demonstrat că pot din punct de vedere sportiv.