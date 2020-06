Perioada de inactivitate cauzată de pandemia de coronavirus a fost una care a pus în dificultate sportul românesc. Una dintre primele federații ale sporturilor de echipă, care nu și-a ”complicat existența”, a fost cea de volei care a încheiat la foc automat campionatele Diviziei A1, lucrurile fiind clare în principiu.

Diferența între primul eșalon valoric și ligile inferioare este una majoră, nu mai vorbim de fonduri, dar și de o mulțime de jucători străini care au acces la Divizia A1. În aceste condiții, juniorii din producția proprie nu mai au spațiu unde să evolueze. CSM Suceava a fost în ultimii ani o pepinieră de tineri voleibaliști de valoare care au ajuns la marea performanță.

La capătul perioadei de pandemie, în acest moment, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de ”sânge proaspăt” și de echipe care vor să joace cu cei mari, o chestie subită.

”A existat, oarecum, o propunere pentru a trece la un nivel superior, dar imediat. Lucrurile de acest gen sunt mult mai complicate și trebuie să știi pe ce te poți baza. Noi am mai experimentat acest lucru în trecut și nu a mers. Pentru a promova tânăra generație din România este nevoie de sprijin, ori acest lucru a lipsit în ultima perioadă. Nu se poate să ai performanță dacă nu investești. Acum, în această perioadă, este foarte dificil de urcat pentru că situația este mai mult decât delicată.

Noi am realizat acest lucru, deși în sufletul nostru știam că putem mai mult pentru că am avut o generație de excepție. Vom merge în continuare cu cei mai tineri, probabil că nu va mai fi la fel ca înainte când eram tot timpul în frunte, dar vom încerca să promovăm tinerii la fel ca în ultimii ani.

Sper din tot sufletul ca jucătorii pe care i-am avut la antrenamente să aibă noroc în continuare pe ramura sportivă” a declarat antrenorul echipei de seniori CSM Suceava, Tudor Orășanu.