În cadrul etapei a II-a a Diviziei Naționale de rugby, CSM Suceava va evolua pentru prima dată în fața propriilor suporteri mâine de la ora 10.00, pe stadionul ”Constantin Vlad”, contra formației Grivița București. Formația pregătită de Marius Colțuneac a pierdut destul de tare în prima etapă, dar a avut o primă repriză bună în care a reușit să țină piept bârlădenilor.

”Avem o echipă tânără și ambițioasă în care am păstrat câțiva veterani și am mai adus și jucători tineri. Am reușit să-l luăm de la Năvodari și pe Ignea, însă el a fost victima unor intrări dure în prima rundă. Alături de el mai avem sportivi accidentați, dar vom încerca să ne apărăm șansa pe teren propriu și să ne luptăm cu adversarii noștri.

Așteptăm iubitorii jocului cu balonul oval la stadion și sper din tot sufletul să facem un meci bun. Nu-i vom subestima pe oaspeții noștri și vom încerca să-i învingem. Spectatorii noștri trebuie să uite puțin de partidele de la Tv din Cupa Mondială și să revină pe pământ alături de noi pentru că noi ne vom bate, așa cum putem, pentru victorie” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colțuneac.

În aceeași etapă a II-a a Diviziei Naționale, se mai joacă partidele: CSM Galați – RC Bârlad, CS Năvodari – Știința Petroșani și CSUAV Arad – RC Gura Humorului.