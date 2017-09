Au mai rămas mai puţin de două săptămâni până la începutul sezonului oficial al Diviziei Naţionale de rugby, competiţia care o are din nou la start pe CSM Suceava. Deşi a reuşit promovarea în SuperLiga CEC Bank la capătul unui campionat precedent de excepţie, gruparea suceveană nu a putut ajunge în primul eşalon valoric din cauza faptului că nu a putut asigura resurse financiare pentru o competiţie profesionistă şi nici condiţii pentru desfăşurarea meciurilor la acest nivel.

În aceste condiţii, CSM Suceava va evolua iar în Divizia Naţională, dar cu o echipă mult întinerită deoarece o parte din rugbiştii de valoare au ales să plece la alte grupări. Nici pe banca tehnică nu se ştie exact cine va fi, de pregătirea formaţiei sucevene ocupându-se Marius Colţuneac, el fiind ajutat de mai experimentaţii Constantin Vlad şi Vasile Conache.

„Vă daţi seama că există o amărăciune în rândul jucătorilor noştri şi a iubitorilor jocului cu balonul oval legată de imposibilitatea de a evolua în SuperLigă. În aceste condiţii câţiva jucători precum Ştefan Ştefăroi alegând să plece la Tomitanii Constanţa. Se pare că el va fi urmat de Drelciuc şi Adrian Varvaroi.

Vom avea aşadar la dispoziţie un lot foarte tânăr alcătuit din sportivi de la LPS Suceava şi CSŞ Gura Humorului. Au venit deja foşti juniori pregătiţi de Dumitru Livadariu şi discutăm şi cu cei de la Gura Humorului pentru câţiva tineri de perspectivă.

Debutul oficial va avea loc pe 30 septembrie, dar nu ştim unde vom evolua acasă sau la Tomitanii Constanţa. Noi am câştigat ediţia trecută şi ar fi trebuit să jucăm pe teren propriu. Am trimis o adresă Federaţiei de specialitate şi aşteptăm răspuns. În orice caz, partidele de acasă le vom juca sâmbătă, iar cele din deplasare duminică.

Avem destui tineri la pregătire, este greu dar sper să ne descurcăm aşa cum am făcut-o de fiecare dată. Avem un proiect pe trei ani care se va încheia, sperăm noi cu o nouă luptă la promovare în primul eşalon valoric” a declarat profesorul Marius Colţuneac, cel care se ocupă de pregătirea echipei de rugby CSM Suceava.