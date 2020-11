CSM Suceava a debutat cu o victorie în noul sezon al Diviziei A2 la volei masculin, trupa antrenată de Tudor Orășanu reușind să se impună la finele săptămânii trecute, pe terenul celor de la Pro-Volei Arad, cu scorul de 3-2.

Aflată la primul meci oficial după o pauză de aproape nouă luni de zile, și fără veteran și Vlad Ștreangă, echipa suceveană și-a adjudecat setul inaugural cu scorul de 25-21, dar gazdele au revenit în actul secund, pe care l-au câștigat cu același scor 25-21.

Setul al treilea a fost la discreția oaspeților și s-a încheiat cu 15-25, însă arădenii au mai revenit o dată pe tabelă, reușind să se impună în actul patru cu scorul de 25-21.

CSM Suceava a plecat totuși cu două puncte meritate de la Arad, după ce s-a impus în tie-break cu 15-11.

„Puteam să câștigăm mult mai clar, dar, chiar dacă ne-am antrenat, după o pauză competițională atât de lungă, s-a simțit că nu am avut acea rutină a meciurilor oficiale. Am jucat cu trac. Oricum, deși avem o echipă extrem de tânără și am avut parte de o deplasare lungă, am obținut un rezultat bun pe terenul unui adversar care în sezonul precedent a terminat pe primul loc în serie„, a declarat antrenorul Tudor Orășanu, care a precizat că activitatea echipei locale de volei se poate desfășura, chiar și în vreme de pandemie, în baza unui proiect sprijinit de Primăria și Consiliului Local Suceava.

CSM Suceava a mizat în meciul de la Arad pe următorii jucători: Ștefan Verciuc, Marius Bortă, Răzvan Dănilă, Gabriel Albu, Ștefan Asmarandei, Cosmin Boghian, Denis Croitor, Andrei Curic și Alexandru Roman.