Una dintre cele mai frumoase poveşti din ultima vreme în sportul sucevean, este cea a echipei de rugby din ultimul sezon competiţional. După mai mulţi ani petrecuţi în eşalonul secund, formaţia a Clubului Sportiv Municipal Suceava a reuşit în să promoveze în SuperLigă, după un parcurs de excepţie încununat cu o victorie de pomină în finala cu CS Năvodari.

Gruparea suceveană s-a înscris în SuperLigă pentru acest sezon, dar mai are de pus multe lucruri la punct pentru a rezista şi a se prezenta cât de cât onorabil. În primul eşalon al rugbiului românesc, echipele au statutul de profesioniste, au bugete mari şi jucători aduşi în toate colţurile lumii. Lotul echipei CSM Suceava s-a reunit la începutul acestei săptămâni pentru pregătirile noului sezon competiţional care va începe în mai puţin de o lună de zile cu Cupa Regelui.

Dacă la Divizia Naţională, echipa suceveană nu avea foarte multe condiţii pentru a putea organiza un meci pe teren propriu, lucrurile se schimbă în SuperLigă.

„Am primit un manual cu condiţiile de participare în SuperLigă şi de organizare a unui meci pe teren propriu şi mai avem de pus la punct mai multe lucruri. Trebuie să avem condiţii bune în vestiar pentru oaspeţi, un vestiar pentru observator, arbitri, un cabinet medical, o cameră pentru testarea antidoping. Mai mult, trebuie să cosmetizăm baza sportivă şi tribunele, lucru pe care l-am început cu ajutorul Primăriei Municipiului Suceava, al sponsorilor şi al voluntarilor, ce au fost jucători de la juniori şi seniori. Noi am avut mai multe întâlniri şi discuţii cu domnul primar Ion Lungu, cu foştii rugbişti de la Asociaţia Prietenii Rugby-ului din Bucovina, cu directorii de la CSM şi DJST Suceava, în încercarea de a identifica resursele necesare pentru un buget cu care să ne putem prezenta onorabil în campionat. Mă bucur foarte mult că foştii jucători au fost şi sunt alături de noi, şi, mai mult, s-au angajat să ne ajute, astfel încât să avem oameni care să se ocupe de lucrurile necesare funcţionării echipei.

Vom stabili programul de pregătire, obiectivele şi, foarte important, ce jucători vom aduce pentru a completa posturile rămase descoperite, în special sportivi specializaţi în linia I. În Divizia Naţională am promovat mulţi juniori, lucru pe care o să-l facem şi-n continuare”, a declarat antrenorul Constantin Vlad.