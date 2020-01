Tinerii rugbiști ai Clubului Sportiv Școlar Gura Humorului au reluat pregătirile pentru partea a doua a campionatelor în care sunt angrenați. Clubul are echipe înscrise în trei campionate naționale de rugby juniori, în total în cele trei loturi fiind în jur de 75 de copii, care, pe lângă școală, fac și sport și se dezvoltă fizic și nu numai.

CSȘ Gura Humorului are echipe înscrise în campionatele de juniori U 18, U 17 și U 15.

Ca rezultate, fără îndoială, echipa de frunte este cea de la categoria sub 18 ani. Elevii lui Andrei Varvaroi sunt campioni naționali de trei ani la rând, iar în acest an se luptă pentru al patrulea titlu consecutiv, la categoria sub 18 ani. După partidele din tur, echipa este în grafic, cu cinci victorii și un rezultat de egalitate și 25 de puncte obținute, la un punct de echipa de pe locul II – CSM București. Singurul semieșec a fost pe teren propriu, cu CSS Baia Mare, scor 10-10.

Echipa are constant câte 7-8 componenți la lotul național, iar Andrei Varvaroi speră într-un retur cel puțin la fel de bun ca turul. În tur, componenții echipei U 18 au avut probleme destul de mari de lot, din cauza accidentărilor. La acest moment, trei dintre membrii lotului sunt în recuperare după intervenții chirurgicale.

În campionatul juniorilor U 17, unul cel puțin la fel de puternic, CSȘ Gura Humorului, antrenată tot de Andrei Varvaroi, a încheiat turul pe locul 6 din 8 echipe și 10 puncte acumulate, însă cu un meci mai puțin disputat.

A treia echipă de juniori a Humorului este la categoria U 15, una în care se joacă pe zone geografice. CSȘ Gura Humorului, antrenată de Florin Nistor, este pe locul III în serie, după LPS Suceava, care este pe locul II. Ambele echipe au șanse mari de a se califica la turneul final, unde vor ajunge trei echipe din Moldova.

„Cred că avem creșteri în joc la toate cele trei categorii, sperăm să creștem și la rezultate, mă refer la cele două categorii unde nu suntem în prima parte a clasamentului. Avem de gestionat destul de mulți copii, cu un număr de antrenori redus, însă lucrăm la omogenitate’, a declarat Andrei Varvaroi.

El a mai arătat că CSȘ Gura Humorului are înscrise în competiții și echipe de mini-rugby, inclusiv la categoria cea mai mică, sub 6 ani. Antrenorii Varvaroi și Nistor sunt ajutați să facă antrenamente de sportivi de la echipa de seniori, care se ocupă de grupe de copii în mod voluntar: Bogdan Rusu, Ștefăniță Rusu și Mihai Coca.