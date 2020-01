Clubul Sporturilor Tehnico-Aplicative (CSTA) din Suceava este o grupare care an de an se află în topul performanţelor, tinerii bucovineni fiind deosebit de inventivi şi competitivi. La fiecare sfârşit de sezon, sportivii suceveni se regăsesc printre medaliaţii competiţiilor de rachetomodelism, navomodelism, automodelism şi radioamatorism.

2019 a fost unul de excepţie, un an în care s-au obţinut 25 de titluri de campioni naţionali, doar la individual. Deşi competiţia a fost deosebit de acerbă, sucevenii şi-au respectat blazonul.

La categoria aeromodelism şi automodelism s-au remarcat Sebastian Berari şi Marian Lazăr, la juniori, alături de Liviu şi Ioan Botuşan, la seniori.

La navomodelism, printre campioni îi putem menţiona pe Ilie, Victor şi Lăcrămioara Cojoraru, alături de altă familie de sportivi, Adrian, Florin şi Sorin Catană.

Performanţele naţionale au fost dublate de rezultate pe măsură la nivel balcanic şi european.

La Campionatul European, care a avut loc în Bulgaria, printre medaliaţii de la CSTA Suceava s-au aflat Ilie Cojocaru şi Ioana Drobotă, la categoria juniori. La seniori, medalie de bronz a obţinut Sorin Catană.

Rachetomodelismul sucevean a reconfirmat poziţia sa în topul balcanic, european şi mondial, după realizările de anul trecut.

La Campionatul European care a avut loc la Buzău, Liviu Botuşan a obţinut două medalii, alături de mai tânărul său coechipier, Constantin Negrea.

Performanţele realizate de sportivii de la CSTA Suceava în competiţiile de calibru au făcut ca pentru Campionatele Mondiale de Rachetomodelism, care vor avea loc în august, la Suceava, din lotul naţional să facă parte şase sportivi. La seniori, Suceava va fi reprezentată de Liviu Botuşan, Sebastian Berari şi Ioan Catargiu, pentru ca la juniori să fie în lot Constantin Negrea, Nicolae Vranău şi Alexandru Mechea.

De remarcat faptul că în clasamentul final al Federaţiei Române de Modelism, Suceava a avut trei sportivi în TOP 10, Liviu Botuţan, pe locul I, Ioan Catargiu, pe locul V, şi Sebastian Berari, pe locul X.

Anul precedent a fost unul deosebit şi pentru radioamatorişti. Miruna Nenişcu a obţinut o medalie de bronz la Campionatul Mondial de telegrafie viteză, la categoria juniori, în timp ce Traian Tudorean a fost medaliat la Campionatul Balcanic de orientare radio.

România a găzduit Cupa Europei la radioamatorism, acolo unde sucevenii s-au remarcat din nou prin rezultatele obţinute de Ana Creangă şi Andrei Rotaru.

„Componenţii clubului nostru activează din plăcere şi acest fapt este unul extraordinar. Mintea lor se deschide pentru lucruri deosebite, ajutându-i să performeze. A fost o perioadă bună şi sper că vom continua pe aceeaşi linie, deşi condiţiile şi spaţiile în care ne desfăşurăm activitatea devin tot mai mici.

Aşteptăm cu drag pe toţi cei tineri care vor să se destindă şi să creeze cu mâinile lor machete zburătoare la fostul sediu al CMJ, strada Avram Iancu, numărul 1”, a declarat antrenorul de la CSTA Suceava, Ioan Botuşan.