În cadrul etapei a XVI-a a Ligii Naționale de handbal masculin, CSU din Suceava a întâlnit gruparea Steaua București. La capătul unui joc dominat clar, gruparea din capitală s-a impus cu scorul de 26-19 (11-8).

Partida disputată în sala „Katy Szabo”, din Sfântu Gheorghe, a fost controlată de formația antrenată de Marius Stavrositu, care s-a prezentat foarte bine pe plan defensiv. Diferența a fost făcută în repriza secundă atunci când sucevenii, care au realizat mersul lucrurilor, au folosit o garnitură extrem de tânără alegând, probabil, să se concentreze pe meciul cu CSM Făgăraș.

„Știam din start cu cine ne luptăm. Am început greu și temători duelul cu Steaua ratând trei lovituri de la 7 metri și pierzând alte mingi ușoare. Pe fondul acestor ratări, diferența s-a realizat ușor și nu a mai fost nimic de făcut. Nu am mai reușit să ne apropiem și atacul pozițional nu a funcționa și am cedat. Sper ca jocul cu CSM Făgăraș va fi altfel” a declarat antrenorul principal al grupării sucevene, Adrian Chiruț.

La cei doar 16 ani ai săi, Daniel Stanciuc, căpitanul echipei naționale de cadeți a României, a fost cel mai bun marcator al celor de la CSU. El și-a trecut în cont 6 goluri, 4 dintre acestea fiind înscrise din lovituri de la 7 metri, din tot atâtea aruncări.

CSU din Suceava: Makaria, Grigoraș – Stanciuc (6 goluri), Kobzii (2), Botond (2), Păunescu (2), Petrov (1), Furak (1), Nalbantoglu (1), Loic (1), Costea (1), Oancea (1), Cîmpan (1), Popia, Lupu.

Cel mai bun jucător al Stelei a fost suceveanul Gabriel Burlacu, care s-a remarcat atât pe faza defensivă, cât și în atac, înscriind 3 goluri.

Rezultate înregistrate în etapa a XVI-a:

Magnum Botoșani – CSM București 33-38; CSM Focșani – CSM Reșița 28-19; CSM Bacău – Dobrogea Sud Constanța 22-29; CSM Vaslui – Minaur Baia Mare 26-29; Dinamo București – CSM Făgăraș 39-25; Potaissa Turda – Politehnica Timișoara 25-25; CSU din Suceava – Steaua București 19-26. HC Buzău a stat în această rundă.

Clasament actualizat Liga Națională de handbal masculin:

1. Dinamo București 15 15 0 0 416-295 45

2. Potaissa Turda 15 12 1 2 446-366 37

3. Dobrogea Sud 15 12 0 3 376-313 36

4. Minaur Baia Mare 15 10 1 4 346-302 31

5. CSM București 15 10 0 5 432-395 30

6. Steaua București 15 7 3 5 371-343 24

7. CSM Focșani 15 8 0 7 285-288 24

8. Poli Timișoara 15 7 1 7 254-278 22

9. HC Buzău 14 5 2 7 370-379 17

10. CSM Vaslui 15 5 1 9 383-415 16

11. CSM Făgăraș 15 5 0 10 323-364 15

12. CSU din Suceava 15 4 2 9 340-370 14

13. CSM Bacău 15 4 0 11 278-341 12

14. CSM Reșița 15 2 0 13 346-412 6

15. Magnum Botoșani 15 0 1 14 232-346 1