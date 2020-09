CSU din Suceava a debutat cu dreptul în noul sezon competițional al Ligii Naționale de handbal masculin după o promovare reușită. La jumătatea acestei săptămâni în sala din Sfântu Gheorghe, sportivii antrenați de Adrian Chiruț și Iulian Andrei au reușit să țină piept formației Steaua București, una dintre grupările de top ale primului eșalon.

Partida a fost una deosebit de echilibrată, cele două echipe mergând cap la cap pe tot parcursul întâlnirii. Scorul final a fost de 24-24, după ce sucevenii au intrat cu avantaj de un gol la cabine, la jumătatea disputei, atunci când tabela de marcaj arăta scorul de 12-11.

„Am făcut un meci bun și am încercat să ne batem pentru fiecare minge. Nu am mai jucat demult și abia așteptam să intrăm pe teren. Pot spune că ne-am autodepășit și am făcut un meci mare, chiar dacă noi veneam după alte trei jocuri foarte grele, din cadrul turneului de promovare, disputate la sfârșitul săptămânii trecute, în decurs de doar patru zile. Dacă nu ar fi apărut o serie de greșeli individuale pe finalul întâlnirii, era posibil să câștigăm acest meci. Este clar că s-a acumulat o stare de oboseală în cadrul echipei, de aceea este important să ne recuperăm cât mai bine pentru următoarele două meciuri”, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. Azi, de la ora 13.30, CSU din Suceava va juca împotriva campioaneui României, Dinamo București, într-un joc contând pentru runda a III-a a Ligii Naționale.

CSU Suceava a evoluat în alcătuirea: Makaria, Grigoraș, Duman – Loic (6), Popia (4), Tofănel (4), Nalbantoglu (4), Balasz (4), Oancea (1), Câmpan (1), Furak, Sadovyi, Fodorean, Majic, Dascălu, Pintilei.

Cel mai bun marcator al Stelei a fost Mihalcea, cu 7 reușite.