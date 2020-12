Sezonul competițional 2020-2021 al Ligii Naționale de handbal este unul atipic din cauza pandemiei cu Covid-19. Meciurile s-au disputat în sistem turneu, foarte multe la distanțe scurte de timp, iar pe final de an din cauza valului doi de infectări nu s-au jucat mai multe partide. În aceste condiții, rezultatele nu sunt edificatoare și nu se poate stabili cu corectitudine valorea unei formații.

În pofida acestor dificultăți, care au fost întâmpinate de altfel de toate formațiile care s-au aliniat la startul primului eșalon valoric, CSU din Suceava s-a străduit să-și păstreze lotul departe de pandemia de coronavirus și să încerce să-și apere șansa de fiecare dată. La sfârșitul anului, CSU din Suceava ocupă locul XII în clasamentul Ligii Zimbrilor cu un bilanț de cinci victorii, două remize și opt înfrângeri.

Gruparea pregătită de Adrian Chiruț și Iulian Andrei a câștigat pe teren cu CSM Bacău și CSM Reșița, a terminat la egalitate cu Steaua și CSM Vaslui, tot la semicerc și a beneficiat de victorii la ”masa verde” cu Magnum Botoșani, Dunărea Călărași și Poli Timișoara.

”A fost un tur extrem de complicat din cauza pandemiei cu Covid-19 care a bulversat sistemul de desfășurare al competiției. Am încercat să ne adaptăm și să facem în așa fel încât să putem să ne prezentăm în cea mai bună formă și formulă la fiecare meci.

Așa cum am mai menționat am făcut testări la greu și chiar dacă lăcrimăm când ni se prelevează probe din nas, ne-am obișnuit deja.

Nu este ușor de asamblat echipa noastră care are o grămadă de jucători noi față de sezonul precedent, dar am început să ne înțelegem. Atât s-a putut până la finele acestui an și sper să fim pregătiți și în debutul anului viitor. Noi oricum ne vom lupta până la capătul acestui sezon competițional extrem de lung pentru menținerea în primul eșalon valoric.

Încă nu se știe data exactă a primului meci din 2021, dar sunt convins că vom avea șansa să ne pregătim puțin. Le dorim iubitorilor handbalului din Suceava un an noi mult mai bun, mai vesel și mai relaxat și abia așteptăm să-i revedem în tribune” a declarat antrenorul echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruț.

Clasament Liga Zimbrilor

1. Dinamo București 15 15 0 0 387-271 42

2. Potaissa Turda 15 13 0 2 431-341 36

3. Dobrogea Sud 15 12 0 3 376-312 36

4. CSM București 15 10 0 5 416-382 30

5. Minaur Baia Mare 15 9 1 5 340-308 28

6. Steaua București 15 7 3 5 369-347 24

7. Poli Timișoara 15 8 0 7 275-277 24

8. CSM Focșani 15 7 0 8 257-279 21

9. HC Buzău 15 6 2 7 391-399 20

10. CSM Vaslui 15 6 1 8 367-386 19

11. CSM Făgăraș 15 6 0 9 308-325 18

12. CSU Suceava 15 5 2 8 321-344 17

13. CSM Bacău 15 5 0 10 288-338 15

14. Dunărea Călărași 15 4 0 11 242-276 12

15. CSM Reșița 15 2 0 13 348-415 6

16. CSM Botoșani 15 0 1 14 227-343 1

Notă: La finalul sezonului regular, primele opt clasate se vor califica în play-off, în vreme ce ultimele opt clasate vor juca în play-out, de unde vor retrograda direct patru echipe.