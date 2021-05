CSU din Suceava s-a oprit în optimile de finală ale Cupei României la handbal masculin. Singura formație de club din județ care activează într-un eșalon de elită al sportului românesc, a pierdut cu scorul de 30-24, confruntarea cu CSA Steaua București. Sucevenii au făcut o primă repriză foarte bună, au avut și patru goluri avantaj pe tabela de marcaj și au intrat la cabine conducând cu scorul de 15-13.

În repriza a doua însă sucevenii au cedat și au fost dominați de o echipă a Stelei mult mai motivată. Steliștii au preluat conducerea ostilităților și au câștigat clar pe final cu 30-24.

„Am făcut o primă repriză extraordinară, însă nu am mai ținut același ritm și în repriza secundă. Portarul lor a făcut minuni, fiind desemnat omul meciului, în timp ce noi am ratat nu doar lovituri de la 7 metri, ci și cu poarta goală. Am dorit să ne calificăm mai departe, dar nu s-a putut mai mult de această dată”, a declarat antrenorul principal, Adrian Chiruț.

CSU din Suceava a evoluat în alcătuirea: Makaria, Grigoraș – Popia (6 goluri), Balasz (5), Sadovyi (3), Juverdianu (3), Furak (2), Lupu (2), Manjic (2), Loic (1), Mihalcea, Petrov, Oancea, Dascălu, Stanciuc, Anton.

Acesta a fost ultimul meci din actualul sezon competițional al echipei CSU din Suceava. Formația suceveană a reușit să se mențină în Liga Zimbrilor și pregătește o nouă formulă de echipă pentru viitorul campionat.

Deocamdată, toată suflarea handbalistică așteaptă să vadă cum se va juca în noul sezon competițional 2021-2022, în ce system și dacă spectatorii vor avea din nou voie să vină în tribune.