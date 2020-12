În ultimele două etape din acest an ale Ligii Naționale de handbal masculin, CSU Suceava va da piept în decurs de mai puțin de 20 de ore cu Minaur Baia Mare, mâine, cu începere de la ora 18.30, și cu Politehnica Timișoara, poimâine de la ora 15.45.

Sucevenii sunt conștienți că-i așteaptă două partide extrem de dificile în compania unor adversari redutabili. Totuși, sunt pregătiți să-și apere șansa pentru că în acest sezon complicat din cauza pandemiei cu Covid-19 orice punct contează.

”Am avut șansă, să spunem, că am câștigat două meciuri la ”masa verde”, dar noi ne-am străduit să fim cât mai corecți și ne-am pregătit cum am putut mai bine. Avem ceva problem în momentele decisive când cineva trebuie să-și asume responsabilitatea și să facă diferența. Nu mai menționăm faptul că la câte teste am făcut, când ți se iau probe din nas îți curg lacrimile involuntar.

Ar fi frumos să mai adunăm puncte pe final de an, dar dacă nu se va putea, va trebui să ne pregătim în continuare cu mare seriozitate pentru că sezonul competițional actual este foarte lung și trebuie să fim în priză” a declarat antrenorul echipei CSU din Suceava, Adrian Chiruț.

Etapa a XIV-a programează meciurile:

Minaur Baia Mare – CSU din Suceava

CSM Focșani – Magnum Botoșani

Dunărea Călărași – Potaissa Turda

Steaua – CSM Făgăraș

HC Dobrogea Sud – CSM Vaslui

CSM Reșița – CSM Bacău

Poli Timișoara – Dinamo

Clasament Liga Zimbrilor

1. Dinamo București 13 13 0 0 347-244 39

2. Potaissa Turda 13 11 0 2 397-323 33

3. Dobrogea Sud 13 11 0 2 319-264 33

4. CSM București 13 9 0 4 362-331 27

5. Minaur Baia Mare 13 8 1 4 295-265 25

6. Poli Timișoara 13 8 0 5 275-257 24

7. Steaua București 13 6 3 4 309-292 21

8. HC Buzău 13 6 2 5 346-346 20

9. CSM Făgăraș 13 6 0 7 263-268 18

10. CSM Vaslui 13 5 1 7 332-356 16

11. CSM Focșani 13 5 0 8 200-230 15

12. CSU Suceava 13 4 2 7 292-317 14

13. Dunărea Călărași 13 4 0 9 242-256 12

14. CSM Bacău 13 3 0 10 237-290 9

15. CSM Reșița 13 1 0 12 297-363 3

16. CSM Botoșani 13 0 1 12 168-279 1

Notă: La finalul sezonului regular, primele opt clasate se vor califica în play-off, în vreme ce ultimele opt clasate vor juca în play-out, de unde vor retrograda direct patru echipe.