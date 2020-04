Sezonul competițional 2019 – 2020 a devenit unul special după adunarea tuturor energiilor pentru handbalul sucevean și, cu ”bonus”, pandemia de coronavirus. Formația pregătită de antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei, una absolut nouă, tânără și lipsită de experiență competițională, s-a descurcat bine în prima parte a campionatului eșalonului secund după o luptă la ”baionetă” cu foștii colegi care au ales gruparea Magnum Botoșani. După trei dispute, CSU din Suceava a terminat la egalitate una cu vecinii, a pierdut una, cam tare, dar a și câștigat una la scor pe teren propriu.

Cum, din cauza pandemiei de coronavirus, sezonul competițional a fost ”înghețat”, lucru normal, oarecum și după o jumătate de sezon în eșalonul secund, lucrurile vor fi ”rezolvate” la turneul semifinal și, să sperăm că nu, la turneul de baraj.

După cum s-a anunțat în ultimele zile, handbalul românesc va porni din nou la drum. CSU din Suceava va disputa turneul semifinal fără spectatori în tribune. Măsura a fost adoptată în cadrul unei ședinte online a Consiliului de Administrație a Federației Romîne de Handbal, cu votul a 20 dintre cele 27 de cluburi afiliate.

”Am aflat ce se preconizează pentru sfârșitul acestui sezon competițional pentru noi. Ne așteptam într-un fel, dar va fi foarte complicat, mai ales după o asemenea pauză lungă.

Am ținut tot timpul legătura cu jucătorii noștri în perioada în care ei au făcut antrenamente la domiciliu. Lucru bun, în perioada de ”tentație” a frigiderului este acela că avem în acest an o echipă tânără și motivată care are un obiectiv précis și a lăsat pe margine operațiunea MOV (miel, ouă, vin).

Ne așteaptă meciuri care nu pot fi ratate și dispute decisive la turneul semifinal. Acolo nu mai există rateuri și scuze, ci doar luptă pentru victorie, pentru că am făcut eforturi și țintim promovarea în LIga Națională.

Știm cu care formații ne vom confrunta și am achiziționat imagini cu meciurile lor. Vom analiza jocul adversarilor noștri și vom încerca să fim în cea mai bună formă sportivă la turneul semifinal. De-a lungul anilor am mai participat la astfel de turnee și am realizat faptul că ne trebuie concentrare și că primul joc este esențial. Atunci va trebui să facem tot posibilul pntru victorie și pentru suporterii noștri suceveni, care în tăcere sunt în spatele nostrum” a declarat antrenorul echipei de handball masculine CSU din Suceava, Adrian Chiruț.

La turneul semifinal al Diviziei A, programat în perioada 12-14 iunie, pe teren neutru, formația CSU din Suceava se va lupta pentru cele două locuri calificabile la turneul final cu grupările CSM Alexandria, ACS Szejke Odorheiu Secuiesc și CS Unirea Sannicolau. Din cealalta grupă, vor face parte CSM Botoșani, CS Medgidia, Universitatea Cluj și CSM Oradea.

Primele doua clasate din fiecare grupă a turneului semifinal se vor califica la turneul final, acolo unde ocupantele pozițiilor 1 și 2 vor promova în Liga Naționala, în vreme ce echipele de pe locurile 3 și 4 vor merge la baraj.