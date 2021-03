Ultimul turneu al acestui sezon al seriei A a Diviziei A de handbal masculin s-a disputat la finele săptămânii trecute la Galați. În acest turneu, CSU II din Suceava a întâlnit echipele CSM II Bacău, CSU Galați și CSU Pitești. Formația suceveană a atacat aceste ultime partide cu un lot cu o medie de vârstă de 19 ani și jumătate.

În prima partidă, CSU II din Suceava a ”demolat-o” pe CSM II Bacău cu scorul de 51-19. După scor, meciul nu a avut nevoie de comentarii.

În cel de-al doilea meci formația suceveană pregătită de Ioan Tcaciuc a întâlnit gruparea CSU Galați. La capătul unui joc extrem de disputat, dunărenii s-au impus cu 29-25.

”La pauză am fost la egalitate cu adversarii noștri mult mai experimentați. În repriza secundă am ajuns în peste 90% de situații la finalizare, dar nu am marcat. Portarul gazdelor, Fuică, a apărat senzațional și a făcut diferența” a declarat antrenorul sucevenilor Ioan Tcaciuc.

În ultimul meci din turneul gălățean, CSU II din Suceava a întâlnit formația CSU Pitești, ocupanta locului secund în clasament. Partida a opus o formație argeșeană cu mulți jucători experimentați care au jucat în primul eșalon valoric ca Stan, Dragomir sau Ciucă, unei grupări sucevene foarte tinere. Jocul în viteză al sucevenilor a avut câștig de cauză și CSU II din Suceava a câștigat cu 34-31 duelul cu CSU Pitești. În urma acestui rezultat, CSU II din Suceava a câștigat seria A a Diviziei A de handbal masculin.

”Îi felicit pe toți jucătorii noștri pentru modul în care au abordat acest campionat. Sper ca o parte dintre ei să facă pasul către prima echipă a noastră și spre primul eșalon valoric.

A fost dificil pentru noi să ne luptăm cu o echipă cu o medie de vârstă de sub 20 de ani cu grupări la care evoluau o mulțime de jucători trecuți bine de 30 de ani. Tinerii noștri a dat dovadă de caracter, s-au pregătit bine și au arătat seriozitate. Mă bucur pentru reușita lor din acest sezon competițional și pentru faptul că Suceava a demonstrat din nou că are resurse de talente” a afirmat antrenorul echipei CSU II din Suceava, Ioan Tcaciuc. Antrenorul Ioan Tcaciuc a deplasat la Galați următorul lot de jucători: Eduard Duman, Ionuț Andreescu, Dragoș Padovei – George Mihalcea, Iulian Roșu, Cătălin Zarițchi, Robert Alupoaiei, Bogdan Cozorici, Daniel Stanciuc, Adrian Urdă, Andrei Sora, Albert Vizitiu, Sorin Grigore și Cristian Bejenariu.