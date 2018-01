În cel de-al treilea meci amical al perioadei de pregătire de iarnă, CSU Suceava a jucat la finele săptămânii trecute pe terenul grupării Știința Bacău, liderului seriei I din Divizia A. La sfârșitul partidei, elevii antrenorilor Adrian Chiruţ şi Iulian Andrei s-au impus la opt goluri diferenţă, scor 34–26, după ce la pauză scorul era egal, 14–14. În celelalte două meciuri test anterioare, CS Universitatea Suceava a pierdut la Potaissa Turda şi a câştigat la Universitatea Cluj.

„În acest al treilea meci, la fel ca și în celelalte am încercat diferite formule de echipă și am schimbat stilul de joc. În prima repriză am vrut să vedem cum funcţionează apărarea pe semicerc, în diferite formule de jucători, iar în partea a doua am folosit apărarea cu un ”zburător„, adică având un jucător avansat.

Mă bucur că n-au apărut accidentări şi sper să nu apară nici în continuare pentru că meciurile amicale sunt deosebit de utile pentru noi. Sper să prindem o formă foarte bună în această parte de campionat care este decisivă pentru îndeplinirea obiectivului nostru, acela de menţinere în Liga Naţională”, a explicat după meci antrenorul Adrian Chiruţ.

Din lotul deplasat la Bacău a lipsit Alin Petrea, care se află încă la refacere după o operaţie la genunchi, dar şi Dusan Sipka, jucător care a făcut o entorsă uşoară la genunchi şi nu a fost forţat.

În meciul de la Bacău, pentru Universitatea Suceava, Burlacu a marcat 7 goluri, Târzioru (3), Ioan Tcaciuc (2), Polocoşer (5), Cotinghiu (2), Olariu (3), Costea (3), Baican (3), Sandu (5), iar Poteră (1).

Miercuri şi joi, studenţii vor încheia partidele test cu două meciuri pe terenul liderului la zi din Liga Naţională, Steaua Bucureşti.

CSU Suceava va reîncepe meciurile oficiale din Liga Naţională pe 31 ianuarie, pe terenul echipei CSM Bucureşti, într-un meci ce va fi transmis în direct de postul de televiziune TVR.