CSU Suceava şi-a reamintit gustul victoriei după sucesul din meciul contând pentru etapa a 11-a din Liga Naționale de handbal, când a trecut de Minaur Baia Mare. La final scorul a fost 26–22, gazdele demonstrând încă o dată ca în faţa propriilor supoteri sunt pe val.

Sucevenii și-au dorit mai mult victoria decât oaspeții și asta s-a văzut şi simţit. Elevii antrenorilor Adrian Chiruț şi Iulian Andreiau reușit să nu lăse spații adversarilor în atac, şi acest lucru s-a văzut.

Universitatea Suceava a început bine și după 9 minute conducea la 3 goluri diferenţă, ecart care s-a păstrat până la pauză, scor 13-10..

Încurajată de un public grozav, la aceleeaşi cote la fiecare meci, Universitatea Suceava a avut un început bun în partea a doua și după șapte minute a luat avantaj de 7 goluri, scor 18–11, grație golurilor marcate pe faza a doua și contraatac, dar și intervențiilor excelente ale tânărului portar Eduard Duman. Oaspeții au încercat să se apere avansat, dar sucevenii au găsit soluții mai de fiecare dată și s-au impus în final la o diferență de patru goluri.

„A fost un meci de care ne-am temut, mai ales că veneam după o periadă de secetă. A fost un meci bun și vreau să felicit băieții, cei ce s-au luptat și și-au dat seama de importanța acestor puncte. Mulțumesc și publicului ce ne-a susținut și ne-a ajutat enorm. Mai avem mult de muncă și puncte de strâns. Am mai avut victorii contra unor echipe puternice, după care a urmat o perioadă mai modestă și de aceea trebuie să vedem cu ne recuperăm și o vom lua de la capăt. Trebuie să vedem ce lipsuri avem și mă bucur că n-am avut parte de accidentări, capitol la care suferim. Cred că diferența s-a făcut în apărare, unde noi am încercat să fim cât mai mobili și să nu le oferim spații și cred că am reușit”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

Etapa a 11-a

AHC Dobrogea Sud – Dunărea Călăraşi 21 – 20 (12 – 9)

CSM Bucureşti – CSM Făgăraş 35 – 30 (20 – 16)

Politehnica Iaşi – Potaissa Turda 28 – 33 (12 – 16)

Politehnica Timişoara – HC Odorhei 32 – 25 (13 – 12)

CSU Suceava – Minaur Baia Mare 26 – 22 (13 – 10)

HC Vaslui – Steaua Bucureşti 22 – 29 (14 – 11)

Dinamo Bucureşti – CSM Focşani (duminică, 19 noiembrie, ora 19.00)