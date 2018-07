CSU Suceava a început pregătirile de vară mai repede decât de obicei pentru că, peste mai puţin de o săptămână, echipa antrenată de Adrian Chiruț şi Iulian Andrei va pleca în Portugalia, unde trebuie să-şi apere titlul cucerit anul trecut la Campionatul European Universitar.

“Am început pregătirile mai repede pentru că peste o săptămână avem Campionatul European Universitar. După ce ne vom întoarce din Portugalia, unde sper să obţinem un rezultat bun, vom începe în efectiv complet antrenamentele pentru campionat. Trebuie în primul rând să integrăm jucătorii nou-veniţi în echipă”, a precizat antrenorul Adi Chiruţ la startul pregătirilor.

La reunirea lotului, de la mijlocul acestei săptămâni, s-au prezentat 14 jucători, printre care şi două dintre achiziţiile realizate în intersezon, este vorba de interul dreapta Cristi Adomnicăi şi de coordonatorul de joc Maxim Oancea. Au lipsit motivat Eduard Duman şi Alexandru Ionescu, plecaţi la lotul de tineret, Valeriu Erhan, care este asteptat la antrenamente începând de luni şi Ioan Tcaciuc, care urmează să devină antrenorul echipei secunde de la CSU.

Lotul prezent la reunire: Bobeică, Petrea, Tîrzioru, Şoldănescu, Costea, Potera, Olariu, Tofănel, M.Sandu, Baican, Oancea, Burlacu, Adomnicăi şi Ciubotariu.

Cristi Adomnicăi a revenit acasă după şapte ani cu gândul de a pune umărul la calificarea echipei sucevene în play-off.

“Ma bucur că am revenit acasă de unde sper să nu mai plec. După şapte ani, am regăsit o echipă mai tânără la Suceava, chiar dacă mai sunt şi unii dintre foştii mei colegi: Ciubotariu, Şoldănescu sau Iulian Andrei. Ştiu că obiectivul pentru viitorul sezon este calificarea în play-off şi cred că este unul realizabil, ţinând cont că şi anul trecut Suceava a fost foarte aproape să prindă primele opt locuri. Faţă de Turda, aici mă motiveaza familia şi o ambiţie personală de a ridica din nou nivelul handbalului din Suceava. Cu siguranţă se poate, dacă vom fi sprijiniţi pe viitor şi mai mult, iar fiecare îşi va îndeplini cât mai bine rolul pe care îl are la echipă”, a declarat Adomnicăi, care aşteaptă un concurent pe postul de inter dreapta. “Este binevenit un concurent pe post. E loc pentru doi, nu doar pentru unul. Concurenţa nu face rău nimănui”, a spus handbalistul în vârstă de 37 de ani.

La rândul său, tânărul Maxim Oancea a ales să vină la Suceava pentru a creşte în joc. “Cred că am de la cine învăţa la Suceava. E o echipă care luptă pentru orice minut până în ultima secundă, iar acest lucru a contat în alegerea mea. Sper să mă integrez cât mai repede, să jucam cât mai bine şi să prindem play-off-ul la finalul sezonului”, a declarat handbalistul venit de la CSM Bacău.

Echipa suceveana se va antrena în localitate până joia viitoare, când va pleca spre Portugalia cu o cursa aeriană din Bucureşti.