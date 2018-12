CSU Suceava a încercat să ”provoace” etapa cu ghinion din Liga Națională de handbal masculin. Fără o grămadă de jucători, toți accidentați, la care s-au adăugat pe parcurs Tîrzioru și Baican, runda a XIII-a a fost una ghinionistă pentru suceveni.

Deși la început scorul a fost relativ echilibrat, pe parcurs elevii lui Adrian Chiruț au cedat și scorul final al partidei CSM Focșani – CSU Suceava a fost 32-20!

”La un moment dat după ce Tîrzioru și Baican au declarat forfait, am hotărât să folosim handbaliștii mai tineri și i-am aruncat în luptă. Rezultatul final a fost determinat de lipsa de experiență și de faptul că nu mai aveam nimic de pierdut în fața unei echipe omogene și cu un antrenor bun.

Nu putem mai mult în acest moment în care ne lipsesc jucători ca Tîrzioru, Burlacu, Baican, Olariu, Petrea, Lakovic. Noi nu suntem o combinație maximă cu stranieri, noi ne bazăm pe ai noștri șI cu ei mergem mai departe. Mai avem un singur meci în acest an, la CSM București și vom încheia un tur de campionat și ceva cum nu am avut niciodată. Pauza va veni la timp ca să ne recuperăm. În ultimele meciuri am arătat că avem posibilități, dar faptul că nu avem o bancă ”lungă” este grav” a declarat antrenorul Adrian Chiruț.

CSU Suceava: I.Andrei, Duman – Siamatis, Costea (2), Ionescu (1), Adomnicăi (2), Șoldănescu, Mihai Sandu (2), Ciobotariu (3), Tîrzioru (1), Oancea (3), Lupu (4), Alupoaiei (2).

Rezultate consemnate în etapa a XIII-a:

CSM Bucuresti – Poli Timișoara 22-20

Potaissa Turda – HC Dobrogea Sud Constanța 29-26

U Cluj – Steaua 25-37

CSM Focșani – CSU Suceava 32-20

Din această rundă au mai rămas de jucat meciurile, Dinamo – Minaur Baia Mare, CSM Bacău – CSM Făgăraș, HC Buzău – Dunărea Călărași.

Clasamentul Ligii Naționale

1. CSM București 12 10 1 1 330-276 31

2. Dobrogea Sud 13 10 0 3 378-311 30

3. Steaua 13 8 2 3 370-325 26

4. Poli Timișoara 13 7 4 2 349-324 25

5. Dunărea Călărași 12 7 3 2 345-310 24

6. Potaissa Turda 13 7 3 3 382-352 23

7. Dinamo 11 6 2 3 337-303 20

8. CSM Focșani 13 6 1 6 354-331 19

9. Minaur Baia Mare 12 5 2 5 348-333 17

10. CSU Suceava 13 3 2 8 314-357 11

11. CSM Bacău 12 3 0 9 309-363 9

12. SM Făgăraș 12 2 2 8 289-329 8

13. HC Buzău 12 2 0 10 283-332 6

14. U Cluj 13 0 0 13 320-452 0

Sursa foto: www.gazetasv.ro