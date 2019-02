În etapa cu numărul XIX a Ligii Naţionale de handball masculin, echipa Universităţii Suceava a reuşit să spargă şi să obţină prima victorie din retur şi din 2019, într-o dispută cu o echipă cu care are mari şanse să se lupte şi-n play-out, Minaur Baia Mare. Sucevenii au câştigat trei puncte foarte importante în faţa propriilor spectatori, după o pauză de şapte etape, scor 29 – 24.

Oaspeţii au început mai bine partida şi au condus cu trei goluri diferenţă, dar mai apoi, universitarii au alergat după egalare şi au reuşit-o în minutul 18, iar la pauză a fost egal, 16 – 16. Sucevenii au început mai bine a doua repriză şi au marcat două goluri în inferioritate, s-au apărat mult mai bine şi la mijlocul reprizei, au marcat de 4 ori la rând. Universitatea Suceava a gestionat foarte bine ultimele minute şi s-a distanţat la şase goluri când mai erau mai puţin de 3 minute de joc, câştigând 3 puncte importante în faţa propriilor suporteri. Scorul final al meciului CSU Suceava – Minaur Baia Mare a fost 29-24.

„Chiar dacă-am câştigat azi, mai e mult până la finalul campionatului şi cu siguranţă lupta se va da în play-out. Sunt nişte puncte importante venite într-un moment dificil, care pot să ne ajute la un loc mai bun în faza a doua, unde va fi o diferenţă mică între echipe. Mai avem nevoie de puncte în retur pentru a avea o poziţie cât mai bună. Este important c-am început să jucăm, am dat drumul la joc şi chiar dacă au apărut greşeli a fost altceva faţă de meciul cu Buzău. Am făcut o a doua repriză bună, dar mai e de muncă. Sunt bucuros pentru victorie şi evoluţia jucătorilor şi cred că şi-au dat seama şi ei că pot şi că asta e valoarea lor, ba chiar mai sus. Mai avem două meciuri grele, plus cu celelalte contracandidate în deplasare şi nu putem să spunem că suntem salvaţi cu aceste puncte, dar această victorie ne ajută mult la moral. Trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ şi s-o luăm de la capăt, cu aceeaşi mentalitate de învingători şi ambiţie”, a explicat antrenorul Adrian Chiruţ.

Pentru CSU Suceava în disputa cu Minaur Baia Mare au marcat: Ciubotariu 6 goluri, Golubovic, Burlacu, Tîrzioru şi Lakovic au câte 3 goluri, Adomnicăi, Dragnea, Șoldănescu, Costea şi Baican, câte, iar Petrea, un gol.

Etapa a 19-a

CSM Bacău – Dinamo Bucureşti 23–35

Politehnica Timişoara – Dobrogea Sud 27–30

CSM Bucureşti – Steaua Bucureşti 25–28

CSU din Suceava – Minaur Baia Mare 29–24

Universitatea Cluj – HC Buzău 2012 25–31

CSM Făgăraş – Dunărea Călăraşi 22–24

Din runda a XIX-a a mai rămas de jucat meciul CSM Focşani – Potaissa Turda.

Clasamentul Ligii Naţionale

1. Dobrogea Sud 19 15 0 4 551-471 45

2. CSM Bucureşti 18 13 1 4 512-434 40

3. Dinamo Bucureşti 19 12 3 4 583-503 39

4. Potaissa Turda 18 12 3 3 539-481 39

5. Dunărea Călăraşi 19 12 3 4 550-502 39

6. Steaua Bucureşti 19 11 2 6 530-493 35

7. Poli Timişoara 19 10 4 5 504-481 34

8. CSM Focşani 17 10 1 6 455-411 31

9. Minaur Baia Mare 19 6 3 10 549-555 21

10. CSM Făgăraş 19 5 2 12 457-509 17

11. CS HC Buzău 19 5 0 14 469-522 15

12. CSU Suceava 19 4 2 13 452-519 14

13. CSM Bacău 19 4 0 15 500-577 12

14. Universitatea Cluj 19 0 0 19 489-682 0