După un început de foc, cu meciuri în compania ”greilor” din Liga Națională de handbal masculin, CSU Suceava a avut parte pe finalul turului de campionat de dispute cu formații mai accesibile. În aceste condiții, după frustrările din prima parte a sezonului competițional 2018-2019, elevii antrenorilor Adrian Chiruț și Iulian Andrei au reușit trei victorii consecutive, cu Făgăraș, U Cluj și CSM Bacău. Victoria de pe final cu băcăuanii au ”indus” un moral deosebit handbaliștilor suceveni care merg în Vrancea pentru puncte.

”A fost un meci dificil cu CSM Bacău pentru că am avut mulți jucători accidentați. Și eu am avut probleme, dar am strâns din dinți și am încercat să fac ce e mai bine pentru echipa noastră. La Focșani va fi complicat pentru că vom avea ca adversară o formație omogenă, cu jucători de valoare și cu o bancă tehnică deosebită.

Suntem pe val, chiar dacă avem o grămadă de accidentați, și ne gândim că e momentul să venim cu cel puțin un punct și din deplasare” a spus ”salvatorre de-lla patria” Adrian Tîrzioru.

Din formația CSU Suceava pentru partida cu vor lipsi Burlacu, Olariu, Lakovic, plus Petrea, care se va opera la degetul care-l supăra de mai demult, dar care a strâns din dinți și s-a băgat la luptă.

”Va fi greu la Focșani pentru că echipa vrânceană este una legată și are și un antrenor bun. Nu se știe niciodată cum va fi situația la ziua jocului și putem spera la un rezultat bun. Avem un moral bun, chiar dacă nu avem lotul complet, dar sunt convins că cei de pe bancă vor dori să arate că știu și merită” a declarat antrenorul secund al CSU Suceava, Iulian Andrei.

Etapa a XIII-a programează meciurile:

CSM București – Poli Timișoara

Potaissa Turda – HC Dobrogea Sud Constanța

U Cluj – Steaua

CSM Focșani – CSU Suceava

Dinamo – Minaur Baia Mare

CSM Bacău – CSM Făgăraș

HC Buzău – Dunărea Călărași

Clasamentul Ligii Naționale

1. Dobrogea Sud 12 10 0 2 352-282 30

2. CSM București 11 9 1 1 38-256 28

3. Poli Timișoara 12 7 4 1 329-302 25

4. Steaua 12 7 2 3 333-310 23

5. Dunărea Călărași 11 6 3 2 312-281 21

6. Potaissa Turda 12 6 3 3 353-326 20

7. Dinamo 10 6 2 2 308-270 20

8. Minaur Baia Mare 12 5 2 5 348-333 17

9. CSM Focșani 12 5 1 6 322-311 16

10. CSU Suceava 12 3 2 7 294-325 11

11. CSM Bacău 12 3 0 9 309-363 9

12. SM Făgăraș 12 2 2 8 289-329 8

13. HC Buzău 12 2 0 10 283-332 6

14. C14. U Cluj 10 0 0 12 295-415 0