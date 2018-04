Turneul play-out al Ligii Naţionale de handbal masculin are ca miză evitarea partidelor de baraj în care ultimele două clasate, la final de competiţie, vor disputa partide de menţinere în primul eşalon valoric cu echipele de pe locurile secunde din Divizia A. Înainte de etapa a doua a turneului play-out, CSM Focşani şi CSU Suceava sunt la plus după ce au câştigat pe terenurile celor ded la CSM Făgăraş şi respectiv, HC Vaslui. În aceste condiţii şi nu numai, duelul dintre vrânceni şi suceveni este unul pe „viaţă şi pe moarte”. În etapa a II-a a turneului play-out, CSU Suceava va juca luni, 23 aprilie, de la ora 18.30 la CSM Focşani.

„Întotdeauna când am jucat la Focşani a fost complicat. Există presiune din toate direcţiile, dar am început, după egalul din ultimul meci, să ne obişnuim. Ne-am pregătit bine în ultima perioadă şi putem face faţă unei lupte cot la cot.

Am început bine turneul play-out şi cred că pentru noi este suficient să câştigăm partidele de pe teren propriu pentru a ne menţine în Liga Naţională” a declarat „stîlpul” apărării suceven, Ion Tcaciuc.

„Meciurile de la Focşani sunt de pomină. Îi ştim pe adversarii noştri bine, handbalişti cu mare experienţă competiţională, dar ne vom bate cu ei. Şi noi avem moral bun şi dacă facem un joc bun, ca la Vaslui, putem câştiga.

Tot lotul este valid şi ne orientăm pentru atingerea obiectivului propus, tot în Liga Naţională” a spus antrenorul principal al CSU Suceava, Adrian Chiruţ.