CSU Suceava are parte de o nouă deplasare complicată în etapa a VIII-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. După ce dat piept cu HC Dobrogea Sud Constanţa, Steaua, Dinamo sau Poli Timişoara, de această dată gruparea suceveană va evolua pe terenul revelaţiei ultimelor sezoane, Potaissa Turda. Deşi este un teren pe care se câştigă foarte greu, nu se ştie încă cu exactitate de ce, bucovinenii merg să se lupte cu clujenii pentru puncte.

„Ne aşteaptă o partidă dificilă în compania unei formaţii omogene şi competitive, formaţie care s-a întărit în acest an cu un centru sârb de valoare. Noi nu avem nimic de pierdut la acest meci şi ne vom apăra şansa noastră aşa cum am făcut-o de fiecare dată” a declarat „decanul” echipei CSU Suceava, Florin Ciubotariu.

„Nu ne vom putea baza pe jucătorii care au fost accidentaţi şi la partida cu CSM Focşani. Chiar dacă l-am folosit în ultimă instanţă pe Burlacu, el nu este refăcut complet şi nu se ştie dacă va juca. Mai mult, din poarta echipei noastre va lipsi Cristi Tcaciuc care s-a operat de menisc.

Fiecare meci îl abordăm la victorie şi vom face la fel şi la disputa cu Potaissa Turda. Am avut momente bune în toate meciurile jucate în deplasare în acest debut de campionat şi sper să fie cât mai lungi de la meci la meci.

Va urma după această rundă o binevenită pauză competiţională la finalul căreia sper să avem tot jucătorii valizi pentru restul de şase etape din acest an” a spus antrenorul sucevenilor Adrian Chiruţ.

Tehnicianul sucevean, împreună cu fostul său coleg de echipă, activ încă, Florin Ciubotariu, au ţinut să mulţumească publicului iubitor de handbal din Suceava pentru implicarea sa meci de meci.

„Am simţit şi la această partidă cu CSM Focşani că avem pe cineva în spate şi cineva ne iubeşte. Publicul sucevean a fost nu o dată al optulea jucător şi merită mai mult. Îi mulţumim şi îl asigurăm că noi ne luptăm de fiecare dată pentru victorie, dar sunt situaţii în care ne iese şi în care nu.

Grozav este faptul că handbalul a prins de mulţi ani la Suceava, avem echipe bune de juniori şi la LPS şi la CSU şi am vrea ca aceşti copii să aibă parte de o atmosferă cum a fost cea din Cupele Europene la care şi eu şi Adi am participat.

Eu zic că acest oraş merită, acest judeţ are resurse şi poate să se concentreze pe adunarea tuturor energiilor pentru un scop nobil. Sunt absolut convins că în cazul realizării unei săli polivalente, Suceava va avea meci de meci record de spectatori” a afirmat extrema stângă, Florin Ciubotariu.

„Le mulţumim celor de la Primăria Suceava, Consiliul Local, Universitatea „Ştefan cel Mare” şi tuturor celor care ne-au susţinut şi ne sprijină şi în continuare. Eu zic că Suceava merită să fie în primele echipe ale ţării, lucru pe care l-am demonstrat în anii trecuţi şi mi-aş dori ca să fiu martor la apariţia unei noi generaţii care să ducă numele acestui oraş acolo unde a fost odată şi merită” a conchis antrenorul Adrian Chiruţ.

Etapa a VIII-a a Ligii Naţionale programează meciurile:

Steaua – Poli Iaşi

Dinamo – Poli Timişoara

Potaissa Turda – CSU Suceava

CSM Făgăraş – HC Vaslui

Minaur Baia Mare – Dunărea Călăraşi

HC Odorhei – HC Dobrogea Sud Constanţa

CSM Focşani – CSM Bucureşti



Clasament

1. Dinamo 7 6 0 1 224-177 18

2. Steaua 7 5 1 1 174-156 16

3. HC Odorhei 7 4 1 2 191-172 13

4. Dunărea Călăraşi 7 4 1 2 176-176 13

5. Potaissa Turda 7 4 0 3 191-147 12

6. CSM Bucureşti 7 4 0 3 189-183 12

7. Minaur Baia Mare 7 4 0 3 181-190 12

8. Poli Timişoara 7 3 2 2 188-159 11

9. HC Dobrogea Sud 7 3 1 3 171-172 10

10. HC Vaslui 7 3 0 4 177-201 9

11. CSU Suceava 7 2 1 4 180-192 7

12. CSM Focşani 7 2 1 4 157-171 7

13. CSM Făgăraş 7 1 0 6 172-202 3

14. Poli Iaşi 7 0 0 7 184-222 0