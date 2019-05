CSU Suceava va juca în ultima rundă din play-out doar pentru palmares, pentru că deja a retrogradat din Liga Națională de handbal masculin. Sucevenii au pierdut meciul decisiv din penultima etapă a play-out-ului de la Făgăraș și sunt retrogradați și matematic din primul eșalon.

Azi, de la ora 17.00, CSU Suceava va juca pentru ultima dată în acest campionat în fața propriilor suporteri, la sala „Dumitru Bernicu” de la Liceul cu Program Sportiv din Suceava, împotriva celor de la HC Buzău 2012. Dacă pentru studenți meciul nu mai are nici o miză, pentru oaspeți este important, deoarece cu cele trei puncte se vor clasa în primele două locuri și vor evita barajul de promovare/menținere.

„Din păcate am retrogradat, iar acest meci nu mai are o miză importantă pentru noi. Este și un meci de bun rămas pentru unii jucători, care sunt la final de contract și vor pleca, dar și față de spectatori în acest sezon. Ne doream ca această despărțire să aibă un gust mai dulce, dar din păcate am plătit tribut meciurilor pierdute acasă în play-out. A fost o luptă mult mai grea decât în alți ani în play-out, cu echipe puternice ce au jucători experimentați și finanțări mult peste noi. Am luptat, dar cred că atât s-a putut și de aceea suntem toți vinovați pentru acest eșec. Vom avea o ședință a Consiliului de Administrație a clubului cu finanțatorii și vom vedea ce vor hotărî pentru ceea ce urmează.

Ne-am luptat cu forțe ale hadbalului românesc într- perioadă în care jucătorii din fosta Iugoslavie au făcut legea. Am rezistat o perioadă, dar apoi nu am avut șanse în fața echipelor de top.Apoi, au apărut grupări create pe baze bune sau nu, cu care chiar nu am avut nicio șansă.

Este un final de capitol, dar nu neapărat o încheiere, pentru că Suceava continuă să producă jucători de valoare. Cum niciodată să nu spui nicodată și nimic nu se termină până nu cântă ”grasa”, a explicat antrenorul Adrian Chiruț.

În celelalte două partide ale rundei ce va încheia play-out-ul, Făgăraș va juca la Cluj, iar Minaurul pe teren propriu, cu CSM Bacău, partide importante în stabilirea echipelor ce vor merge la baraj.

Clasamentul play-out-ului

1. CSM Bacău 9 7 0 2 242-210 22

2. Minaur Baia Mare 9 5 1 3 249-228 21

3. HC Buzău 9 6 0 3 243-216 20

4. CSM Făgăraș 9 5 0 4 218-209 18

5. CSU Suceava 9 3 1 5 221-239 14

6. CSU Cluj 9 0 0 9 205-276 0