CSU Suceava joacă duminică, la Iaşi, de la ora 18.00, un meci foarte important din cadrul etapei a XVIII-a a Ligii Naţionale de handbal masculin, contra formaţiei gazdă Poli, care este “lanterna roşie” a Ligii Zimbrilor. Partida este esenţială pentru suceveni, deoarece va conta în clasamentul turmeului play-out. Cum HC Odorhei s-am retras din campionat, nu va mai retrograda nicio echipă direct şi astfel ieşenii au o şansă în plus.

“Este important să tratăm acest meci la fel ca orice altă dispută. De fiecare dată este complicat să joci împotriva unei formaţii care nu are nimic de pierdut, însă pentru noi cele trei puncte puse în joc sunt vitale” a declarat pivotal veteran Ioan Tcaciuc.

Şi antrenorul principal al echipei sucevene, Adrian Chiruţ este de părere că factorul psiholohic este determinant în jocul de la Iaşi.

“Am analizat partidele disputate în acest an de Poli Iaşi şi trebuie să fim pe fază la acest meci. Suntem într-o creştere de formă, dar trebuie să fim atenţi pentru că cele trei puncte ne trebuie.

Avem ceva jucători care sunt răciţi şi avem nevoie de ei. Sunt convins că ei vor trece peste orice obstacol şi vor lupta pentru victorie în jocul de la Iaşi” a declarat antrenorul Adrian Chiruţ.

Etapa a XVIII-a a Ligii Naţionale programează partidele:

Poli Iaşi – CSU Suceava

Poli Timişoara – CSM Bucureşti

Steaua – CSM Făgăraş

Dinamo – HC Dobrogea Sud

CSM Focşani – HC Vaslui

Potaissa Turda – Dunărea Călăraşi

HC Odorhei – Minaur Baia Mare 0-10, echipa harghiteană s-a retras din campionat.