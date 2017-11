Runda cu numărul XII a Ligii Naţionale de handbal masculin programează pentru CSU Suceava un nou duel de pomină. Elevii antrenorilor Adi Chiruţ şi Iulian Andrei se vor confrunta cu vechiul lor coechipier George Şelaru, acum portarul echipei Dunărea Călăraşi. Cum antrenorul secund al gazdelor ştie cum este în zona Dunării, partida se anunţa a fi una deosebit de echilibrată.

“Meciul cu echipa din Călăraşi va fi unul dificil pentru că vom avea ca adversară o grupare cu jucători cu experienţi şi cu valoare. Am petrecut trei ani în zonă şi ştiu că publicul este unul grozav care te impinge de la spate.

Jucătorii noştri au mai fost în asemenea situaţii şi s-au descurcat admirabil şi cred că va fi bine şi acum” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Iulian Andrei.

“Ne vom lupta pentru un rezultat bun, aşa cum am făcut-o de fiecare dată. Nu am obţinut punctele pe care le-am visat, dar nu ne-am predat şi am jucat până la final. Chiar dacă avem în faţă un adversary deosebit, noi ne vom mobiliza” a spus şi jucătorul sucevean Sandu Mihai.

Handbaliştii suceveni au un moral bun după succesul din partida cu Minaur Baia Mare şi după promisiunile Primăriei şi Consiliului Local pentru achitarea sumei restante pentru acest an.

“Avem promisiuni certe că lucrurile se vor rezolva,în ceea ce priveşte restanţele, până la finele acestui an. Oricum, vom avea o întâlnire cu finanţatorii noştri, cărora le mulţumim, până la sfârşitul lui 2017, pentru a vedea pe ce nu putem baza anul viitor.

Există nişte facilităţi legale care dau posibilitatea investirii în sport la nivel local şi ne dorim ca ele să ne ajute” a spus antrenorul Iulian Andrei.

Etapa a XII-a programează meciurile:

HC Vaslui – HC Dobrogea Sud Constanţa

Potaissa Turda – Dinamo

Steaua – CSN Focşani

CSM Făgăraş – Poli Timişoara

Dunărea Călăraşi – CSU Suceava

Minaur Baia Mare – CSM Bucureşti

HC Odorhei – Poli Iaşi

Clasament

1. Steaua 11 8 1 2 301-246 25

2. Potaissa Turda 11 8 0 3 314-278 24

3. Dinamo 11 8 0 3 325-296 21

4. Poli Timişoara 11 6 2 3 293-255 20

5. HC Odorhei 11 6 2 3 304-278 20

6. HC Dobrogea Sud 11 6 2 3 282-2469 20

7. Dunărea Călăraşi 11 6 1 4 271-271 19

8. CSM Bucureşti 11 6 0 5 300-296 18

9. Minaur Baia Mare 11 5 0 7 261-260 15

10. HC Vaslui 11 4 0 7 275-314 12

11. CSM Focşani 11 3 1 7 259-277 10

12. CSU Suceava 11 3 1 7 287-308 10

13. CSM Făgăraş 11 3 0 8 251-286 9

14. Poli Iaşi 11 0 0 11 301-361 0