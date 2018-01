Echipa de handbal masculin CSU Suceava reia întrecerile oficiale de campionat, în deplasare, pe terenul formaţiei CSM Bucureşti. Meciul de mâine de la ora 17.30 va fi transmis de TVR.

Pentru suceveni urmează partea secundă din acest sezon competiţional în care se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Diferenţa dintre locul VIII şi IX este deja de şapte puncte şi lucrurile sunt relativ clare, cu excepţia “cazului” HC Odorhei.

Pentru suceveni, esenţiale sunt partidele disputate cu grupările aflate pe ultimele locuri, potrivit sistemului de desfăşurare al Ligii Naţionale, în clasamentului de profil contează doar rezultatele cu aceste ultime echipe.

„Ne aşteaptă un meci cu o echipă bună şi-l vom trata aşa cum am făcut cu toate celelalte dispute. Am făcut o pregătire bună în perioada de iarnă şi sunt mulţumit de faptul că nu au fost accidentări.

Va fi greu în acest an, dar avem o echipă omogenă cu care ne vom bate pentru fiecare punct. Nu e totul perfect, din niciun punct de vedere, am menţionat aici relaţii de joc, faza de atac, susţinere financiară şi lucruri legate de echipa noastră.

Avem trei jucători esenţiali aflaţi la sfârşit de contract cu care sperăm să colaborăm pe viitor. Este vorba de Burlacu, Târzioru şi Cristi Tcaciuc, handbalişti care au arătat ce pot pentru Suceava” a spus antrenorul Adrian Chiruţ.

Cel mai prolific jucător al grupării CSU Suceava în acest sezon competiţional a fost Florin Ciubotariu, extrema de lot naţional fiind în top zece pe lista marcatorilor în primul eşalon valoric al handbalului românesc.

„Nu m-am gândit niciodată că pot fi printre golgheteri, pentru că postul pe care joc eu nu este unul de profil şi în plus, pentru mine a contat cel mai mult să fiu util acolo unde am jucat. Am încercat de fiecare dată, acolo unde am evoluat, să-mi fac treaba şi să marchez.

La Suceava, m-am străduit să fiu cât mai bun pentru că aici m-am format ca handbalist şi aici crescut. Mai mult, faptul că am ca antrenori foştii mei colegi, Adi Chiruţ şi Iulian Andrei, a contat şi mai mult pentru că am vrut să fiu alături de ei.

Sper să ne atingem obiectivul propus şi să ne salvăm de la retrogradare pentru că CSU Suceava merită şi antrenorii ei, cu atât mai mult” a declarat extrema stângă a CSU Suceava, jucător de lot naţional, Florin Ciubotariu.

Etapa a XVI-a programează meciurile:

Steaua – HC Odorhei

CSM Focşani – Minaur Baia Mare

Dinamo – Dunărea Călăraşi

Poli Iaşi – HC Vaslui

Poli Timişoara – HC Dobrogea Sud

CSM Bucureşti – CSU Suceava

În primul meci al rundei a XVI-a, Potaissa Turda – CSM Făgăraş 30-20.

Clasament

1. Steaua 15 11 1 3 406-364 34

2. Potaissa Turda 16 11 0 5 460-411 33

3. Poli Timişoara 15 10 2 3 409-347 32

4. HC Odorhei 15 10 2 3 427-372 32

5. HC Dobrogea Sud 15 9 3 3 388-359 30

6. CSM Bucureşti 15 9 1 5 421-390 28

7. Dinamo 14 9 0 5 425-384 27

8. Dunărea Călăraşi 15 8 1 6 388-395 25

9. Minaur Baia Mare 14 5 0 10 357-368 15

10. CSU Suceava 15 4 1 10 395-430 13

11. CSM Focşani 15 4 1 10 345-388 13

12. HC Vaslui 15 4 0 11 377-438 12

13. CSM Făgăraş 16 3 1 12 395-454 10

14. Poli Iaşi 15 1 1 13 401-480 4