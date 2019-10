Partida din cadrul etapei a III-a a seriei A a Diviziei secunde dintre CSU Suceava și CSU Târgoviște este programată pentru mâine de la ora 11.00.

”Este o oră nepotrivită pentru un meci de handbal, dar am vorbit cu cei din Târgoviște și am ajuns la un consens. Nu ne facem probleme pentru acest meci și vrem să folosim jucătorii care au evoluat mai puțin în acest sezon competițional.

Pentru noi este important să fim cât mai bine pregătiți pentru jocul cu CS Magnum Botoșani. Am urmărit jocul dintre vecinii noștri și CSU Galați și cred că putem să ne luptăm cu oricare dintre ei. Ne vom întâlni, fără îndoială, cu foștii noștrii colegi și ne vom lupta cu ei pentru victorie” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

CSU Suceava are ca obiectiv pentru acest sezon competițional promovarea în primul eșalon valoric al handbalului masculin românesc.

”Când am venit la Suceava a fost pentru că mi-am dorit să particip la o promovare. Am venit cu un scop și am să fac tot posibilul ca să-l ating împreună cu colegii mei. Ne vom apăra șansa până la capăt și sunt convins că, alături de colegii mei, putem realiza acest lucru!” a spus și interul dreapta al CSU Suceava, Călin Leordean.

Sucevenii au ocazia de a urmări duelul dintre Poli Iași și Magnum Botoșani care va avea loc azi de la ora 17.00 pe tenul ieșenilor.

Clasament

1. CSU Galați 2 1 0 1 80-59 3

2. CSU Suceava 1 1 0 1 30-19 3

3. Poli Iași 2 1 0 1 55-51 3

4. Magnum Botoșani 1 1 0 0 31-28 3

5. CSU Târgoviște 2 0 0 2 40-97 0