În cadrul etapei cu numărul XXIV din Liga Națională de handbal masculin, CSU Suceava va primi miercuri, de la ora 18.00, vizita ”lanternei roșii”, U Cluj. Elevii antrenorului Adrian Chiruț, cu un moral bun după victoria de la Făgăraș, se vor confrunta cu o echipă tânără și de perspectivă formată din studenți.

”Victoria din meciul cu Făgăraș a venit atunci când a trebuit, dar grație unei determinări și mobilizări de excepție. Am pregătit meciul pentru victorie și, de data asta ne-a ieșit.

Greul a fost dus de defensivă și de portarul Iulian Andrei și suntem bucuroși că am câștigat. Pentru noi cele trei puncte sunt deosebit de valoroase în perspectiva turneului play-out și ne crează un moral deosebit la meciul de mâine cu U Cluj.

Poate că arată ca un joc simplu, dar trebuie ca jucătorii noștri să-și păstreze concentrarea în acest joc, deși pare simplu, pentru că urmează disputele cu CSM Bacău și CSM Focșani, care au o importanță deosebită” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

Unul din artizanii victoriei de la Făgăraș, antrenorul portarilor echipei CSU Suceava, Iulian Andrei crede că este momentul concentrării pentru ultimele trei partide, care sunt decisive.

”S-a ratat mult în jocul de la Făgăraș și defensiva a încercat să echilibreze jocul. Mă bucur că am câștigat și că avem un moral bun pentru ultimele trei partide din sezonul regulat.

Trebuie să rămânem concentrați și să tratăm fiecare meci la victorie. Am avut la Făgăraș o galerie de pomină și sunt convins că și la Suceava va fi la fel. Avem nevoie de sprijinul suporterilor noștri în acest moment și le mulțumim celor care au fost tot timpul alături de noi” a spus portarul ”veteran”, Andrei Iulian.

Etapa a XXIV-a a Ligii Naționale programează meciurile:

Dobrogea Sud Constanța – HC Buzău

Dunărea Călărași – Potaissa Turda

CSU Suceava – U Cluj

Poli Timișoara – CSM Bacău

Minaur Baia Mare – CSM București

Steaua – CSM Făgăraș

HC Buzău – Dinamo