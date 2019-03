Etapa a XXI-a a Ligii Naționale de handbal masculin aduce în sala ”Dumitru Bernicu” din Suceava, ca adversară pentru CSU, gruparea bănățeană Poli Timișoara. Meciul va avea loc miercuri, de la ora 18.00, în sala ”Dumitru Bernicu” va avea loc meciul CSU Suceava – Poli Timișoara. Partida se anunță a fi extrem de disputată așa cum au fost totdeauna duelurile între echipele din diagonala țării. De fiecare dată, timișorenii au venit cu ajutor de peste Dunăre, în timp ce noi am opus de fiecare dată ”răzeșii” noștri.

”Cu siguranță va fi un meci dificil în compania unei echipe bune care are jucători de valoare pe fiecare post. Cu Fenici și Sadoveac, va trebui să fim atenți pentru că știu jocul, de ceilalți nu mai spun.

Sper să prindem o zi bună și să le facem față. Am încercat să joc la meciul cu Constanța, dar durerile au revenit. În orice caz, dacă va fi nevoie de mine voi intra în teren” a declarat Andrei Olariu, jucător revenit în lot după o accidentare gravă.

”Este momentul să facem ceva deosebit, să câștigăm pentru suporterii noștri. Va fi cu siguranță ceva complicat, pentru că așa sunt toate meciurile până la finalul campionatului, însă avem ocazia să ne autodepășim și ne vom lupta pentru acest lucru.

Pentru suținătorii noștri și iubitorii handbalului sucevean trebuie să știe un singur lucru,ca ne vom bate pentru orice punct pus în joc.

Știu că ne vom confrunta cu o mulțime de handbaliști din fosta Iugoslavie, sportivi care îți fac treaba pentru bani și care știu să se bată și pe care-i respectăm, dar este momentul ca bucovinenii să aibă un cuvânt de spus”, a declarat antrenorul sucevenilor Adrian Chiruț.

Etapa a XXI-a a Ligii Naționale programează meciurile:

CSM București – Dinamo

CSM Bacău – Dunărea Călărași

U Cluj – Minaur Baia Mare

CSU Suceava – Poli Timișoara

CSM Făgăraș – HC Dobrogea Sud Constanța

CSM Focșani – HC Buzău

Din această rundă s-a jucat meciul Potaissa Turda – Steaua 27-34.