CSU Suceava a ajuns la disputa cu principala contracandidată la primul loc al clasamentului seriei A a Diviziei A de handbal masculin, cel cu vecinii de la Magnum Botoșani. Partida are valențe deosebite pentru că formația gazdă are în componență o grămadă de suceveni începând cu Florin Ciubotariu, Bogdan Șoldănescu, Cristian Adomnicăi, Lăzurcă, Lazoreac, Nicolaievici și sârbul Lajovic.

”Știm că ne așteaptă un meci dificil, din această cauză am și jucat un meci de pregătire la Vaslui. A fost bine, am verificat ce putem într-un joc de calibru și nu am avut accidentări.

Deși am urmărit echipa din Botoșani, nici un meci nu seamănă cu altul și noi ne-am pregătit în consecință. Vom avea în față o echipă alcătuită din jucători cu mare experiență competițională, vom avea o atmosferă încărcată la Botoșani și suntem pregătiți pentru aceste lucruri.

Am schimbat toată echipa față de anul trecut și ce vom reuși în acest sezon competițional va fi numai prin muncă. Vrem toate cele trei puncte puse în joc, la fel ca și adversarii noștri, și ne vom lupta pentru ele” a declarat antrenorul echipei CSU Suceava, Adrian Chiruț.

”Echipa din Botoșani are în componență jucători de mare valoare și cu mare experiență și trebuie să fim atenți. Ne-am pregătit bine, avem o formație foarte tânără și dornică de afirmare și vrem să câștigăm” a completat și tânărul portar Eduard Duman.

Clasament Seria A

1. CSU Suceava 2 2 0 0 81-30 6

2. Magnum Botoşani 2 2 0 0 67-57 6

3. CSU Galaţi 2 1 0 1 89-50 3

4. Poli Iaşi 2 0 0 2 84-87 0

5. CSU Târgovişte 3 0 0 3 51-148 0